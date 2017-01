In wenigen Tagen beginnt die WM und so langsam wacht Fußball Deutschland auf und die ersten Fahnen wehen an Autos und in Vorgärten. Auch die FIFA-Reihe bereitet sich vor und kündigt einen ...

Wer sich über den Multiplayer von FIFA 14 auf der Xbox One beschwert hat, sollte jetzt wieder beruhigt zocken können. Ein neuer Patch behebt so manches Problem und hat noch einiges mehr zu ...

Mit FIFA 14 erscheint im 3. Quartal diesen Jahres ein weiterer Ableger der FIFA-Reihe. Doch was ändert sich gegenüber FIFA 13? Kommen endlich bessere Zuschauer und etwas mehr Atmosphäre ins virtuelle Stadion? Ich war in Köln zu Gast bei Electronic Arts und konnte einen ...

Sportfreunde aufgepasst, denn in FIFA 14 ist seit dem 13. Januar in Sachen seltener Spieler die Hölle los. Das Team of the Year wurde bekannt gegeben und ist teilweise in den Packs ...