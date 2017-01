Ubisoft gibt Verkaufszahlen bekannt Entwickler Ubisoft Montreal und Publisher Ubisoft dürften mit den Verkaufszahlen des Ego-Shooters Far Cry 3 recht zufrieden sein. Immerhin konnte man mehr als neun Millionen Exemplare ...

Nachfolger von Komponist Martinez bestätigt Der ehemalige Drummer der Red Hot Chili Peppers verplapperte sich in einem Interview. Er bestätigte seine Arbeit im musikalischen Bereich von Far Cry 4. Ubisoft reagierte jedoch schnell und ...

Nachfolger bestätigt In einem Interview gegenüber Gamespot, gab der Marketing Manager von Ubisoft bekannt, dass ein Nachfolger zu Far Cry 3 in Arbeit ist. Doch wann kommt die offizielle Ankündigung?

Erscheint Far Cry 4 bereits 2014? Erwartet uns nächstes Jahr mit Far Cry 4 bereits der nächste Teil des Insel-Shooters? Gerüchten zufolge könnte der Titel aus dem Hause Ubisoft bereits auf der diesjährigen E3 in Los Angeles ...

Der beste Shooter des Jahres? Medal of Honor: Warfighter, Call of Duty: Black Ops 2, Spec Ops: The Line - Zahlreiche Marken, die dieses Jahr wieder den Thron des Shooter-Kings erreichen wollten. Doch Ubisoft hat einen Grund sich ins Fäustchen zu lachen, denn mit Far Cry 3, dem verrückten ...

Ziggy-Mod sorgt für mehr Realismus Eine neue Modifikation zu dem Ego-Shooter Far Cry 3 legt den Fokus auf deutlich mehr Realismus und entfernt sogut wie alle Bildschirmanzeigen, das Intro sowie das Tutorial und überarbeitet ...

Patch 1.05 bietet neuen Schwierigkeitsgrad Ab sofort steht Patch 1.05 für die PC-Version von Far Cry 3 zum Download bereit. Neben zahlreichen Bugfixes liefert das Update auch einen neuen Schwierigkeitsgrad sowie die Funktion ...

Nachfolger kommt früher als gedacht Nachdem der dritte Teil der FarCry-Reihe gut 4 Jahre auf sich waren ließ, versprach Ubisoft nun den Nachfolger in weitaus kürzerer Zeit.

Deluxe Bundle im Trailer vorgestellt Ubisoft kündigte heute die Veröffentlichung des Deluxe Bundles an, ein umfangreiches DLC-Paket für Far Cry 3. Das Deluxe Bundle ist ab sofort für die Xbox 360, PlayStation 3 und Windows-PCs ...

Mod sorgt für deutlich mehr Realismus Wem der Ego-Shooter Far Cry 3 zu unrealistisch erschien und sich an den vielen Bildschrimanzeigen und blinkenden Symbolen innerhalb der Spielwelt störte, sollte sich die Modifikation des ...

Dinosaurier in Far Cry 3 Dinosaurier in Far Cry 3? Mit diesem DLC würde sich Ubisoft selber einen Gefallen tun und tausende von Spielern locken. Eine Umsetzung der Idee wäre zwar denkbar doch in unserem gezeigten ...

Geheime Zwischensequenzen Es gibt versteckte Zwischensequezen im Shooter Far Cry 3: Der Youtube-Nutzer "HDDusel" hat nun ein Video veröffenticht, in denen diese zu sehen sind.