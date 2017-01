Arbeitet Fallout: New Vegas-Entwickler Obsidian Entertainement an einem neuen NextGen-Rollenspiel? Eine Stellenausschreibung für einen Level-Designer legt diese Vermutung nahe.

Bis zur Veröffentlichung von Fallout 4, welches anscheinend bei Bethesda Softworks derzeit entsteht, werden noch einige Monate vergehen. Umso schöner, dass die Mod-Community von Fallout: New ...

Mit 'Honest Hearts' veröffentlichte Publisher Bethesda Softworks vor kurzem die zweite Download-Erweiterung für den Endzeit-RPG-Shooter Fallout: New Vegas. Für 800 Microsoft-Points beziehungsweise 9,99 EUR kann man sich die neuste Erweiterung über Steam, Xbox ...

Publisher Bethesda Softworks veröffentlichte nun einen neuen Trailer zur Ultimate Edition von Fallout: New Vegas. Die zusammenfassende Edition des Endzeit-Rollenspiels erscheint mit allen ...

Zahlreiche Fallout-Fans wünschen sich eine Multiplayer-Mod zu Obsidians Endzeitrollenspiel Fallout: New Vegas - Bethesda zeigte an einer solchen Erweiterung allerdings nie Interesse. Aus ...

Auf Youtube lassen sich mittlerweile unzählige Let's Play-Projekte zu den verschiedensten Spielen finden. Vom Aufbau her fallen die meisten Let's Play-Videos recht ähnlich aus, doch ...

Zwar hat Bethesdas Mega-Rollenspiel Fallout: New Vegas schon mehr als ein Jährchen auf dem Buckel, dennoch zählt es zu einem der größten und umfangreichsten Spiele seines Genres. Grade mit ...

Im neuen Trailer zum vierten DLC "Lonesome Road" zu Fallout: New Vegas könnt ihr einen ersten Einblick in die Story erhaschen. Ulysses (Odysseus), Courier Six, kontaktiert euch und ...