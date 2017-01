Modifikation dreht Toilettenpapier Diese Mod in Fallout 4 hat nur einen einzigen Zweck, der nicht einmal Auswirkungen auf das Spiel hat. Sie dreht einfach nur die Rolle vom Toilettenpapier im Spiel.

Neues Update samt Mod-Support für PS4 erscheint in Kürze Das neue Update 1.8 zu Fallout 4 wurde für den PC bereits veröffentlicht. In Kürze erscheint das Update auch für die PlayStation 4 und Xbox One. PlayStation 4-Spieler dürfen dann nach langer ...

Mods für PlayStation 4 erscheinen nun doch Eigentlich hatten PlayStation 4-Spieler die Hoffnung bereits aufgegeben, dass Fallout 4-Mods auf Sonys Konsole verwendet werden können. Nun hat Bethesda Entwarnung gegeben und das ...

Neues Update repariert Bug in Nuka World Das Endzeit-Rollenspiel Fallout 4 hat ein neues Update erhalten. Patch 1.7.19 repariert in erster Linie einen schwerwiegenden Fehler innerhalb des Nuka World-DLCs. Außerdem wurden kleinere ...

Die besten Mods zum Rollenspiel! Wer sich ein Bethesda-Spiel kauft, der wird hunderte Stunden darin verlieren können. Doch auf dem PC lassen sich noch viel bessere Dinge mit dem Rollenspiel anstellen, vor allem, wenn es die guten alten Mods betrifft - wir haben für euch die besten und ...

Bethesda hat PS4-Mods noch nicht aufgegeben Kürzlich teilte Bethesda mit, dass es aufgrund von Uneinigkeit mit Konsolenhersteller Sony keine Fallout 4-Mods auf der PlayStation 4 geben wird. PR-Chef Pete Hines gibt die Hoffnung ...

Sony verbietet Bethesda PS4-Mods Sony hat Bethesda die Implementierung von Mods auf der PlayStation 4 verboten. Spiele wie Fallout 4 oder The Elder Scrolls V: Skyrim werden auf der PS4 also ohne Nutzer-Modifikationen ...

Neuer PC-Patch behebt Monorail-Fehler Mit dem Nuka World-DLC erschien vor wenigen Tagen der sechste und letzte DLC zu Fallout 4. Allerdings berichteten viele Spieler über einen Bug, der die Monorail nicht fahren ließ. Ein neuer ...

Verstorbener Fan im Spiel verewigt Mit dieser Aktion hat sich Bethesda auf jeden Fall so manch einen Pluspunkt in der Community gesammelt. In Fallout 4 integrierte man mit dem neuen DLC einen verstorbenen Fan des Spiels als ...

Entwickler-Video geht auf Far Harbor-DLC ein Am heutigen Donnerstag erscheint mit 'Far Harbor' der dritte DLC zu dem Endzeit-Shooter Fallout 4. Bei Far Harbor handelt es sich laut Bethesda um den bisher größten Zusatzinhalt, ...

Microsofts Major Nelson spricht über Xbox One-Mods In wenigen Tagen werden Xbox One-Spieler von Fallout 4 in den Genuss von Modifikationen kommen und somit erstmals in der Bethesda-Geschichte Mods von anderen Spielern installieren können. ...

Wasteland Workshop-DLC im Trailer vorgestellt Mit dem Wasteland Workshop-DLC steht nach Automatron bereits die zweite Download-Erweiterung zu dem Endzeit-Rollenspiel Fallout 4 in den Startlöchern. Innerhalb eines neuen Trailers ...

Montage zeigt Kampf zwischen Darth Vader und Luke Skywalker Der Rollenspiel-Hit Fallout 4 wurde in den vergangenen Monaten seit dem Release von zahlreichen Moddern erweitert, wodurch neue Inhalte wie etwa Waffen und Rüstungen heruntergeladen werden ...