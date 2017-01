Leak der Game of the Year Edition Offensichtlich erscheint von The Evil Within bald eine Game of the Year Edition. Diese wurde nun auf den Seiten des französischen Amazon-Versandhandels gelistet. Bethesda hat die Game of the ...

The Executioner in First-Person-Ansicht Das dritte und letzte Addon von The Evil Within heißt The Executioner und schickt uns in die First-Person-Ansicht. Alles, was in dem abschließenden Abschnitt von The Evil Within passiert, ...

Teaser-Trailer und Release-Termin zu "The Consequence" Bereits im April wird es neues Futter für alle The Evil Within-Spieler geben. Mit "The Consequence" erscheint die zweite Erweiterung zu dem Horror-Schocker. Passend dazu gibt es ...

Shinji Mikami möchte Frauen in Spielen nicht zum Objekt machen Weibliche Charaktere, die in Spielen einem Stereotyp und Klischee folgen, sind dem Macher der Resident Evil-Reihe und The Evil Within ein Dorn im Auge. Für Shinji Mikami gilt es, Charaktere ...

Trip in die Tiefen des menschlichen Verstandes Ein Trip in die tiefsten Tiefen des menschlichen Verstandes und noch ein Stückchen darüber hinaus. Shinji Mikami schickt den Spieler mit The Evil Within auf eine nervenaufreibende Achterbahnfahrt quer durch die schlimmsten Albträume des menschlichen Denkens. Chronische ...

Neuer PC-Patch entfernt schwarze Balken & FPS-Lock Ein neues Update zu The Evil Within hebt unter anderem den FPS-Lock auf und entfernt die schwarzen Balken am Bildschirmrand, die dem Kinoformat geschuldet sind. Bisher mussten diese ...

Glitch lässt uns kopflos durch die Spielwelt laufen Mit Protagonist Sebastian Castellanos kopflos durch die gruselige Irrenanstalt in The Evil Within laufen? Durch einen Glitch ist genau dies möglich.

Grafikvergleich der PC-, PS4- und Xbox One-Version Inwieweit unterscheiden sich eigentlich die unterschiedlichen Versionen des Horror-Schockers The Evil Within in grafischer Hinsicht? Die Kollegen von DigitalFoundry zeigen euch die ...

Shinji Mikamis Horror-Schocker im Test Wir haben den Horror-Schocker The Evil Within für euch auf Herz und Nieren getestet und klären in unserem Test, ob wir es mit einem waschechten, klassischen Survival-Horror-Titel zu tun ...

Offizieller Launch-Trailer erschienen Zu dem Horror-Schocker The Evil Within ist der offizielle Launch-Trailer erschienen. Ab sofort ist der Titel für PC, PlayStation 3 & 4, Xbox 360 und Xbox One erhältlich.

Gameplay-Trailer zu The Executioner The Evil Within gibt es mit The Executioner ab dem 26. Mai auch in der First-Person-Ansicht. Der Gameplay-Trailer zum dritten und letzten Add-on von The Evil Within zeigt, wie wir in The ...

Die Welt des Bösen In einem neuen Trailer zu dem Horror-Schocker The Evil Within lernen wir "Die Welt des Bösen" kennen.

Every Last Bullet-Trailer zeigt zahlreiche Gameplay-Szenen Entwickler Tango Gameworks und Publisher Bethesda haben einen neuen Trailer zu The Evil Within veröffentlicht, der den Titel Every Last Bullet trägt. Innerhalb des Videos zeigen euch die ...