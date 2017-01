Die Zeichen standen seit langer Zeit nicht sonderlich gut um die große MMORPG-Hoffnung EverQuest Next vom Entwicklerstudio Daybreak Games. Nun allerdings der endgültige Schock für Fans des ...

Nachdem das Entwicklerstudio Sony Online Entertainment in das neue Studio Daybreak Games verwandelt wurde, begann eine sehr trockene Zeit der fehlenden Informationen für Fans des ...

EverQuest Next ist ein heiß erwartetes Fantasy-MMORPG vom Entwicklerstudio Daybreak Games, ehemals Sony Online Entertainment. Nachdem das Team von einer Investmentfirma gekauft wurde und ...

EverQuest Next ist ein wahnsinnig stark erwartetes MMORPG, das durch diverse Probleme und Entlassungen innerhalb des Entwicklerstudios ein wenig ins Schwanken geraten ist. In einem aktuell ...

EverQuest Next wurde enthüllt! Endlich, denken wir uns, das Game steht ja schon ewig im Raum und bisher wusste man quasi gar nix über das neue MMORPG von Sony Online Entertainment. Lediglich ein paar wenige Bilder flatterten durchs Netz. Jetzt ist alles anders, jetzt ...

Nachdem das Jahr turbulent für Daybreak Games, ehemals Sony Online Entertainment, begonnen hatte, will man nun langsam wieder Ruhe in das Geschäft bringen. Der Daybreak-Präsident John ...

Nach der Beendigung der Kooperation bei EverQuest Next folgt die nächste schlechte Nachricht vom KI-Entwickler Storybricks. Die Gründer des Unternehmens kündigen das Ende ihres ehrgeizigen ...

Dass die Entwicklung von EverQuest Next unter den zahlreichen Entlassungen leiden würde, musste man erwarten. Wie jetzt im Frage-und-Antwort-Stream auf Twitch bekannt wurde, wird in Zukunft ...

Im neuesten Video zum kommenden Fantasy-MMORPG EverQuest Next spricht der Lead Content Designer Steve Danuser vom Entwicklerstudio Sony Online Entertainment mit dem Lead Designer Stéphane ...

Videos

Der mit Gameplay überladene Trailer zu EverQuest Next und dessen Ableger Landmark zeigt euch, was genau es mit dem mächtigen Weltenbau-Tool des Videospiels auf sich hat. Dabei entstehen ...

Mit diesem Entwickler-Tagebuch zeigen SOEs Terry Michaels und Rosie Rappaport die Welt und die verschiedenen Startgebiete von EverQuest Next: Landmark.

Mit diesem Trailer zeigt Sony Online Entertainment, wie schön die Bauwerke in EverQuest Next Landmark aussehen können.

In diesem Entwickler-Tagebuch verrät euch Senior Producer Terry Michaels, was euch alles in den Gründerpaketen geboten wird.