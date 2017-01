Live-Stream - Das CS:GO-Major auf Twitch Das größte CS:GO-Major aller Zeiten startet an diesem Wochenende in Köln. Mit der ESL One Cologne treffen nicht nur die weltweit besten eSports-Spieler in Counter-Strike: Global Offensive ...

Schedule - Zeiten und Teams zum CS:GO-Major in Köln Die ESL One Cologne startet in Köln zuerst in die Gruppenphase, danach folgen die Playoffs und das Finale. Wann welches eSports-Team bei dem CS:GO-Major gegeneinander spielt und alle ...

SK übertrumpft Virtus Pro im Halbfinale Das erste Team für das große Finale der ESL One Cologne 2016 steht fest. Die aktuellen CS:GO-Weltmeister SK Gaming setzten sich gegen die polnischen Jungs von Virtus Pro durch.

Ninjas in Pyjamas erstmals in Gruppenphase gescheitert Bei der ESL One Cologne sind die Ninjas in Pyjamas zum ersten Mal in der Geschichte der CS:GO-Majors in der Gruppenphase gescheitert. Somit können sie nicht am Viertelfinale des ...

Drops - So erhaltet ihr gratis CS:GO-Items Zur ESL One Cologne gibt es Item-Drops in Counter-Strike: Global Offensive. Diese könnt ihr entweder erhalten, wenn ihr den Live-Stream der ESL One Cologne seht oder die Spiele direkt in ...

Lanxess Arena für CS:GO-Event komplett ausverkauft Die ESL One Cologne in der Lanxess Arena in Köln ist gänzlich ausverkauft. Ab sofort gibt es keine Karten mehr für die eSports-Veranstaltung. Sie gilt als Weltmeisterschaft in ...

Gratis-Pins für alle Besucher! Wer im Juli die ESL One Cologne 2016 besucht, der wird einen kostenlosen CS:GO-Pin von Valve bekommen. Dies gab der Veranstalter Turtle Entertainment heute bekannt - es werden keine Pins ...

Neue CS:GO Pins angekündigt Valve hat bekannt gegeben, dass es auf der ESL One Cologne 2016 eine brandneue CS:GO Pin Series 2 geben wird. Damit sind neue Aufstecker für Counter-Strike: Global Offensive erhältlich.

Cologne 2016: Tickets fast ausverkauft! Mit der ESL One Cologne 2016 erwartet CS:GO-Fans das nächste Major in der Kölner Lanxess-Arena. Nun ist ein Großteil der Tickets bereits weg, der Unterrang ist komplett ausverkauft.

Cologne 2016 ist das nächste CS:GO-Major Die ESL One Cologne 2016 wird das nächste von Valve unterstützte CS:GO-Major sein. Bereits im vergangenen Jahr sorgte die Veranstaltung im Herzen Kölns für Rekordzahlen und mehr als 10.000 ...

Weitere News anzeigen Keine Ergebnisse