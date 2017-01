Webseite offline, Zukunft ungewiss Wie Trion Worlds weiterhin bestätigt, wurde die Entwicklung von End of Nations gestoppt. Nun wurde die Webseite der MOBA ebenfalls abgestellt und das Spiel aus dem Portfolio entfernt. War es ...

Doch keine so großen Änderungen? In einem Interview mit RTSguru relativierte Executive Producer Scot Lane die Erwartungen an eine gänzliche Neuauflage von End of Nations (EoN).

Erste Screenshots der MOBA-Version Trion Worlds hat weitere Informationen zur MOBA-Neuauflage von End of Nations veröffentlicht und zeigt mit ersten Screenshots, wie sich die neue Spielerfahrung gestaltet.

Neuauflage wird eine MOBA Der Nebel um End of Nations löst sich. Die Webseite zum Spiel verrät nun, dass sich das Produkt fortan im MOBA-Genre platziert.

Angespielt: Mittendrin im Kräftemessen der Nationen Am Ende steht, was am Anfang war. Das könnte sowohl für die realistische Apokalypse als auch für das virtuelle Endszenario ein zutreffender Gedankengang sein. End of Nations wählt zumindest diesen Ausblick auf das auf die nahe Zukunft ausgelegte Setting und das ...

Alles auf Anfang Nach Monaten des Stillschweigens hat sich Scot Lane als neuer Executive Producer von End of Nations im Forum des Spiels mit einem Lebenszeichen gemeldet.

Kein Lebenszeichen: Was wird aus EoN? Seit Monaten hüllt sich Trion Worlds im Bezug auf End of Nations in Schweigen und die Fans kehren dem Projekt den Rücken. Auch wir wundern uns, was aus dem MMORTS wurde.

Petroglyph nicht länger Entwickler Nach den Entlassungen bei Petroglyph steht nun fest: Trion Worlds übernimmt die Entwicklung des RTS-Titels End of Nations.

30 Mitarbeiter müssen gehen End-of-Nations-Entwickler Petroglyph, welcher gegenwärtig in Zusammenarbeit mit Trion Worlds an der Marktreife des RTS-Titels werkelt, entlässt 30 Mitarbeiter.

Videos

Warfront Season 2 - Total Biscuit Seht euch in diesem Video zu dem kostenlosen MMORTS End of Nations die zweite Episode der zweiten Staffel von Warfront an, welche einmal mehr exklusives Behind-the-Scenes-Material davon ...

End of Nations - gamescom 2012 Trailer Seht euch hier den offiziellen Trailer von End of Nations zur gamescom 2012 an.

Entwicklervideo: Helden und Söldner Seht euch in diesem Video zu dem kommenden kostenlosen MMORTS End of Nations an, was die Heldeneinheiten und Söldnerkompanien im Spiel so besonders macht.

Die Entstehung der Fraktionen Seht euch in diesem Entwicklervideo an, wie die Fraktionen für das kommende MMORTS End of Nations entstanden sind.