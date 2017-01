Mit Patch 1.1 zu der Special Edition von The Elder Scrolls V: Skyrim hat Bethesda das erste Update offiziell veröffentlicht, nachdem dieses bisher lediglich als Beta-Version zur Verfügung ...

Bethesda hat zu der Special Edition von The Elder Scrolls V: Skyrim einen ersten Beta-Patch veröffentlicht, der unter anderem einige Sound-Files austauscht. Zuvor hatten sich manche Spieler ...

Seit einigen Tagen ist die Special Edition zu The Elder Scrolls V: Skyrim verfügbar. Neben einer verbesserten Grafik bringt die PC sowie die Xbox One-Version allerdings noch etwas mit: Stark ...

Die The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition wird ab sofort auf Steam für alle PC-Spieler freigeschaltet, die Skyrim mit allen DLCs bereits in ihrer Spiele-Bibliothek im Besitz ...

Im dritten Skyrim-DLC Dragonborn erleben Morrowind-Veteranen die Rückkehr auf die Insel Solstheim und auch Nichtkenner dürften in der flächenmäßig größten Erweiterung des Rollenspiels voll auf ihre Kosten kommen. Wie es sich mit der Handlung und den im Vorfeld groß ...

In wenigen Tagen erscheint die Special Edition zu The Elder Scrolls V: Skyrim. Erstmals dürfen dann auch Mods auf der PlayStation 4 und der Xbox One installiert werden. Eine erste Liste ...