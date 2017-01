Matt Firor verspricht großartige Features für 2017 The Elder Scrolls Online vom Entwicklerstudio ZeniMax hatte einen durchaus holprigen Start, wird nun aber immer besser, bekommt mehr Spieler und positivere Kritiken. Das soll 2017 ...

Sehr umfangreiches Housing hat ein Datum - alle Details Auf das Housing für das Fantasy-MMORPG The Elder Scrolls Online freut sich schon jetzt ein großer Teil der Community. Nun wurde veröffentlicht, wann dieses essentielle Feature in den Titel ...

Kostenloses Wochenende für PlayStation 4 und PC gestartet Wer schon immer mal in die Welt des Online-Rollenspiels The Elder Scrolls Online werfen wollte, sich aufgrund des Preises aber noch nicht überwinden konnte, der hat aktuell die Chance, den ...

Jubiläum von Orsinium bringt Geschenke und Rabatte Vor genau einem Jahr war es soweit - die Erweiterung Orsinium brachte viel Neues für das Fantasy-MMORPG The Elder Scrolls Online. Zur Feier des Geburtstages dürfen alle Spieler Rabatte für ...

Rettet Tamriel Unlimited das MMO? Ab dem 17. März stellen Bethesda und ZeniMax Online die Finanzierung auf ein neues Konzept um: Buy-2-Play. Das bedeutet, dass alle Spieler ab diesem Tag nicht mehr dazu verpflichtet sind, ein monatliches Abo abzuschließen, um The Elder Scrolls Online zu zocken. Mit ...

Gold-Edition für Einsteiger veröffentlicht Die Gold-Edition von The Older Scrolls Online soll allen Neulingen einen willkommenen Einstieg in die Welt von TESO bieten. Doch was bietet die Gold-Edition im Detail?

Blogpost fasst Zukunft des MMORPGs zusammen gamescom-Zeit ist Zeit der Informationsfluten für aktuelle und kommende Spiele. Was auf der einen Seite positiv ist, führt gerne mal dazu, dass Communitys den Überblick über alle ...

Das Aussehen nachträglich verändern bald möglich Wer in The Elder Scrolls Online unzufrieden mit seinem anfangs gewählten Aussehen ist, der bekommt schon bald die Möglichkeit, gegen den Einsatz von Kronen an der Optik feilen zu dürfen. ...

Erste Infos zum neuen DLC "Shadows of the Hist" TESOs letztes AddOn Dark Brotherhood hat es sich gerade gemütlich gemacht, da kündigen Zenimax und Bethesda bereits den nächsten DLC für den hauseigenen Online-Titel an. Was dieser für euch ...

Videos

Cinematic-Trailer: "Die Belagerung" Tamriel droht Vernichtung. Molag Bal hat die Kaiserstadt beansprucht. Die Allianzen, die sich untereinander erbittert bekämpfen, ringen darum, den Rubinthron aus den Fängen des Reichs des ...

Vorschauvideo auf Update Drei Die dritte Aktualisierung für The Elder Scrolls Online kommt Anfang August 2014! Die neue Version bietet euch Rüstungsfarben, Wappenröcke für Gilden, öffentliche Gildenläden, einen neuen ...

Cinematic-Trailer: "Die Belagerung" Tamriel droht Vernichtung. Molag Bal hat die Kaiserstadt beansprucht. Die Allianzen, die sich untereinander erbittert bekämpfen, ringen darum, den Rubinthron aus den Fängen des Reichs des ...

Das Crafting im Video vorgestellt ZeniMax stellen ein neues Video zum Crafting in The Elder Scrolls Online vor. Dabei geht es um erste Kniffe beim Sammeln der Materialien und um die fast unerschöpflichen Möglichkeiten beim ...

Cinematic Trailer: Die Ankunft The Elder Scrolls Online, entwickelt von ZeniMax Online Studios, ist das neueste Kapitel der preisgekrönten Reihe und macht diese legendäre Welt zum ersten Mal auch online erlebbar. Auf ...