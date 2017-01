Großer Content-Patch bringt lang ersehnte Klasse ins Spiel Das Abschalten der koreanischen Server war ein schwerer Schlag für alle Fans des MMOs. Doch hier in Europa wird dies keine Auswirkungen haben, versicherte Aeria Games - und schiebt nur ...

Koreanische Server gehen offline - was bedeutet das für uns? [Update] Anfang des Jahres erst ging die europäische Version des Asia-MMORPGs Echo of Soul online. Heute erreichte uns die Nachricht, dass in Korea dafür ab Oktober die Lichter ausgehen.

Packender CGI-Trailer läutet Open Beta ein Es ist offiziell: Mit dem heutigen Tage startet Echo of Soul in Europa und Nordamerika in die Open Beta. Der ganze Prozess wird von einem packenden CGI-Trailer begleitet.

Termin der Open Beta steht fest - Stresstest endet zeitnah Schon jetzt können alle interessierten Fans des Fantasy-MMORPGs Echo of Soul ohne wirkliche Beschränkungen am Stresstest teilnehmen, der noch bis zum 24. Mai andauert. Danach werden die ...

Preview zum Start der Closed Beta Am 4. Mai war es endlich so weit: Das MMORPG Echo of Soul startet in die Closed Beta. Wir hatten das Vergnügen, uns schon vorab bei Aeria Games einen Eindruck von dem in Korea sehr erfolgreichen MMORPG zu verschaffen.

Wipe, Stresstest und Open Beta In einer Infografik zeigt Publisher Aeria Games, wie der Launch von Echo of Soul ablaufen wird. Dabei steht die Löschung aller Charaktere sowie ein öffentlicher Test für alle Fans auf dem ...

Ersatzverlosung: 100 Keys für die Closed Beta für euch In der vergangenen Woche hatten wir 300 Keys für die Closed Beta von Echo of Soul verlost. Leider gab es ein Problem bei den zusätzlichen 100 Codes, sodass wir diese nun erneut an euch ...

100.000 weitere Einladungen und 3 neue Server Aeria Games hat den Beta-Test seines neuen MMORPGs Echo of Soul (EoS) ausgeweitet. Gestern lud das Unternehmen 100.000 neue Teilnehmer ein und schuf ihnen mit drei zusätzlichen Servern ...

Die Charaktererstellung in Bildern und mit allen Klassen Wie in allen anderen MMORPGs auch nimmt auch in Echo of Soul die Geschichte mit der Erstellung eures Charakters ihren Anfang. Daher bringen wir euch aus der noch jungen Beta erste ...

Videos

Charaktererstellung und Klassen-Übersicht im Video Im ersten Teil unserer Anspiel-Videoreihe zum kostenlosen Online-Rollenspiel Echo of Soul zeigen euch Draci und Ondori die Charakter-Erstellung des MMOs und gehen näher auf die Klassen ein. ...

Quests und Kampfsystem im Let's Play Im zweiten Teil unserer Echo of Soul Videoreihe zeigen euch Draci und Ondori, wie die ersten Quests im kostenlosen MMORPG aussehen, wie das Kampfsystem funktioniert und was ihr sonst noch ...