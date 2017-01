Hüpfen, rennen, kämpfen: Dragonica, das so genannte 3D-Sidescrolling-MMORPG, vermischt das Jump and Run Genre mit Rollenspiel-Elementen und packt das Ganze in eine kunterbunte und spaßige Welt. Ob ein solches Konzept aufgehen kann, verraten wir euch in unserem Test!