Umfangreiche Doku "DOOM Resurrected" zeigt Entwicklung auf Kürzlich ist eine Dokumentation zu DOOM im Netz aufgetaucht, die den Entwicklungsprozess und viele Teilaspekte des First-Person-Shooters aufzeigt. Außerdem verlieren die Entwickler ein paar ...

Neuer Spielmodus 'teuflischer Lauf' im kostenlosen Update Abermals wartet ein sehr großes Update auf die Spieler von DOOM. Es gibt einige Verbesserungen und sogar einen neuen Spielmodus. Der nächste Multiplayer-DLC wird zudem in Kürze ...

Arcade-Mode und Retro-Module für SnapMap Die Entwickler von Doom bringen in regelmäßigen Abständen Updates zum Spiel. Diesmal gibt es das Update 4. Welches unter anderem zwei neue Multiplayer-Varianten, Karten aus dem originalen ...

Soundtrack und Hörproben veröffentlicht Der Soundtrack im neuen DOOM spielt eine essenzielle Rolle und trägt zum schnellen Spielgefühl bei. Sollte dieser euch gefallen haben, dann steht er nun offiziell zum Verkauf bereit. ...

Der Action-Shooter im Test - Schützenfest für Nostalgiker? Bethesda und id Software möchten die Palette der konventionellen First-Person-Shooter mit dem Reboot der Marke Doom erweitern und schicken somit nach Wolfenstein: The New Order eine weitere Retro-Adaption in die Neuzeit der Videospiele. Doom galt seinerzeit als ...

Riesen Update mit privaten Matches kommt im September Das dritte große Update für den actionreichen First-Person-Shooter Doom steht vor seiner Veröffentlichung. Hier gibt es unter anderem das neue Feature der privaten Matches und zahlreiche ...

Virtual-Reality-Version sei unabhängig von Herstellern Doom VR wird seit der Ankündigung immer wieder neuerfunden. Die Entwickler von id Software verändern während der Entwicklung die Schnelligkeit, passen die Waffen an und vieles mehr. Abhängig ...

DLC 'Unto the Evil' erschienen, plus Teaser-Trailer Doom hat ein umfangreiches Update bekommen. Der DLC 'Unto the Evil' bringt zahlreiche Neuerungen. Außerdem findet an diesem Wochenende ein Doppel-EP-Event für alle Spieler des ...

BFG via Laser-Print nachgebaut Die Produktionsfirma MyMiniFactory hat die BFG nachgebaut, die größte und mächtigste Waffe aus Doom. Das Ergebnis wirkt sehr authentisch und beeindruckend.

Glory Kill-Montage, jeder einzelne Kill-Move! Der YouTue-Kanal von TheKingofPikmin hat aufschlussreich in Szene gesetzt, wie blutrünstig die sogenannten Kill Moves, also die "Glory Kills" im Remake zu Doom sein ...

Multiplayer-DLC Bloodfall erschienen Zu Doom ist vor wenigen Tagen der Multiplayer-DLC Bloodfall auf den Markt gekommen. Bethesda und Id Software veröffentlichen die Mehrspieler-Erweiterung für PC, PlayStation 4 und Xbox ...

Spieler beendet Ultra-Nightmare-Modus vor den Entwicklern Bereits auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad stellt Bethesdas und id Softwares Ego-Shooter Doom für den einen oder anderen Spieler eine Herausforderung dar. Allerdings folgen noch weitere ...

Offizieller Launch-Trailer zum Shooter Am gestrigen Feiertag hat Bethesda den offiziellen Launch-Trailer zu dem in kürze erscheinenden Shooter Doom veröffentlicht. Erscheinen wird der Titel bereits am 13. Mai 2016 für PC, ...