Film: Ubisoft findet Drehbuchautor und Regisseur Ubisoft Motion Pictures gab nun bekannt, dass Stephan Gaghan sich für das Drehbuch und die Regie des The Division-Films verantwortlich zeichnen darf. Gaghan gewann bereits mit seinem ...

Bald mit Hunger Games als Spiel-Modus? In Tom Clancy’s The Division könnte bald ein neuer Notstand ausbrechen – die Hunger Games. Ubisoft deutet mit einer Umfrage auf einen neuen Spiel-Modus hin, der Last Man Standing ...

Erfolgloser Spieler bekommt mächtiges Item geschenkt Manchmal versucht man stundenlang oder gar tagelang ein einziges Item in diversen MMORPGs zu erfarmen - dank der sehr niedrigen Lootrate wertvoller Gegenstönde kann es mitunter wirklich ...

Jetzt ins Spiel einloggen und weihnachtliches Geschenk erhalten Schon vor einiger Zeit wurde es immer wieder angekündigt, nun ist es offiziell - das 'große Weihnachtsgeschenk' für die Spieler des Online-Shooter-MMOs The Division vom ...

Kann der Shooter dem Hype gerecht werden? Unser Test Kaum ein Spiel wurde vor dem Release so heiß diskutiert wie der Online-Shooter The Division vom Entwicklerstudio Ubisoft. Wird er genug Content haben? Ist es doch nur "Destiny für PC" und wie viel schlechter ist die Grafik im Vergleich zu früheren E3 ...

Termin für den PS4 Pro-Patch gefällig? Die PS4 Pro bringt eine bessere Technik mit sich und viele große Spiele erhalten Updates, um die Möglichkeiten ausschöpfen zu können. So auch The Division, denn das Update erscheint in ...

Online-Shooter samt aller Inhalte dieses Wochenende kostenlos spielbar Ubisoft hat offiziell verkündet, dass der Online-Shooter The Division ab dem 15.12 bis zum 18.12 kostenlos auf dem PC spielbar ist. Nutzer dieser Möglichkeit erhalten Zugriff auf alle bisher ...

Erweiterungen verschoben, um Bugs zu beheben Das kommende Update für Tom Clancy’s The Division wird nicht wie erwartet die Erweiterung „Überleben“ in den MMO-Shooter bringen, sondern behebt eine Reihe von Bugs, die ...

Film mit Jake Gyllenhaal bestätigt Wie jetzt von Ubisoft bestätigt wurde, wird der MMO-Shooter The Division eine Verfilmung bekommen. Die Hauptrollen werden wohl Jake Gyllenhaal und Jessica Chastain übernehmen.

Videos

Tipps und Tricks: Bonus-Waffen (Rewards) Mit The Division geht es für euch in die New Yorker Postapokalypse - doch wie lange könnt ihr dort überleben? Ihr solltet auf jeden Fall ausreichend vorbereitet sein und euer ...

Gameplay-Video zum Underground-DLC Erst vor kurzem hat Ubisoft die Underground-Erweiterung zu dem Online-Shooter The Division offiziell angekündigt. Nun ist ein weiteres Gameplay-Video veröffentlicht worden, das der YouTuber ...

Tipps und Tricks: Bonus-Waffen (Rewards) Mit The Division geht es für euch in die New Yorker Postapokalypse - doch wie lange könnt ihr dort überleben? Ihr solltet auf jeden Fall ausreichend vorbereitet sein und euer ...

Tipps und Tricks: Special-Outfits freischalten (Rewards) Mit The Division geht es für euch in die New Yorker Postapokalypse - doch wie lange könnt ihr dort überleben? Ihr solltet auf jeden Fall ausreichend vorbereitet sein und euer ...

Wir packen aus: Die Division Sleeper Agent Edition im Unboxing! Wir packen aus: Es ist die teuerste Collector's Edition, die man zu The Division kaufen kann. Die Sleeper Agent Edition bietet uns zahlreiches cooles Material, das besonders ...