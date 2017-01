In wenigen Tagen erscheint die Definitive Edition zu Dishonored: Die Maske des Zorns für PlayStation 4 und Xbox One. Nun hat Publisher Bethesda den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht, ...

Allem Anschein nach könnte in absehbarer Zeit zu dem Stealth-Actionspiel Dishonored: Die Maske des Zorns eine Definitive Edition für PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen.

Dieses Wochenende könnt ihr Dishonored: Die Maske des Zorns kostenlos via Steam herunterladen und anspielen. Gefällt euch das Spiel, so könnt ihr dieses zu einem günstigen Preis erwerben.

Wir schreiben das Zeitalter des frühen 18. Jahrhunderts. Die Stadt Dunwall ist am Abgrund. Die Rattenplage hat so ziemlich alles Leben verseucht. Nur noch wenige unversehrte Menschen besiedeln die Bezirke der Steampunk-Welt – und wir sind mittendrin. In ...

Der Stealth-Steampunk-Shooter Dishonored: Die Maske des Zorns erhält eine Game of the Year Edition, die sämtliche erschienenen DLCs beinhalten wird. Fans dürfen sich auf den 11. Oktober ...

Bereits in wenigen Tagen erscheint der Dishonored: Die Maske des Zorns-DLC The Knife of Dunwall für PC, PlayStation 3 und Xbox 360. Um den Spielern schon einmal einen kleinen Einblick in den ...