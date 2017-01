Deus Ex: Human Revolution gibt es im Rahmen einer Spendenaktion gratis als Dankeschön, sofern man mindestens einen US-Dollar an den guten Zweck fließen lässt. Die Spendenaktion stammt von ...

Auch Mac-User können sich ab sofort Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut via Steam herunterladen. Unter anderem bringt die überarbeitete Version verbesserte grafische Effekte und ...

Gute Nachrichten für Besitzer einer Wii U: Square Enix gibt bekannt, dass die Fassung von Deus Ex: Human Revolution exklusive Inhalte bekommt. Andere Plattformen müssen zurückstecken.

Völlig überraschend kündigt Square Enix die Wii U-Version von Deus Ex: Human Revolution als Director's Cut an.

Als Eidos Interactive am 26. Juni 2000 mit Deux Ex einen der revolutionärsten Shooter veröffentlichte, wusste noch keiner im Team so wirklich welche Veränderungen für das komplette Genre bedeutete. Nach einem eher mäßigen zweiten Teil im Jahr 2004 meldet sich Eidos ...