Update "The Exchange" verbessert Marktplatz und Co. Mit dem Update The Exchange möbelt das Team hinter dem actionreichen Shooter-MMOG Defiance den Marktplatz des Online-Titels auf und setzt dabei auf Benutzerfreundlichkeit und den Einbau lang ...

Dark Metamorphosis: Das sind die Update-Highlights Mit dem neuen Content Update Dark Metamorphosis bringen Trion Worlds wieder neuen Schwung in den hauseigenen Free2Play-Shooter Defiance und überraschen mit neuen Quests, Waffen, Gegnern und ...

Das bringt die dritte Staffel für Spiel und Serie In der kommenden Woche geht die SciFi-Show Defiance in die nächste Runde und zieht das gleichnamige MMORPG gleich mit sich. Was die Zukunft dabei für Spiel und Serie bereithält, erfahrt ihr ...

Alcatraz-Update führt diese Woche die Expeditionen ein Schon in dieser Woche wird Trion Worlds das ersehnte Alcatraz-Update für Defiance veröffentlichen. Ab Dienstag, den 14. April 2015, stoßen die Archenjäger von dem einstigen ...

Überzeugt auch im TV? Verfilmungen zu Videospielen sind immer so eine Sache für sich. Schnell denkt man dabei an glorreiche Flops wie Super Mario Bros. oder FarCry. Beziehungsweise alle Filme von Uwe Boll, die ja in den meisten Fällen irgendwas mit Gaming am Hut haben. Irgendwo ist da immer ...

Expeditionen angekündigt: Alcatraz bringt noch mehr Ärger Trion Worlds bringt für das nächste DLC-Paket "Alcatraz" die Expeditionen als neuen Spielinhalt ins Gespräch. Darin stellen sich die Angreifer mehreren Monsterwellen und dürfen ...

Bekämpft Nujekpe und Melak Vor in neuen Aftermath-Missionen Seit einem nächtlichen Update stehen Spielern von Defiance die neuen Inhalte des Aftermath-Updates zur Verfügung. In Anlehnung an die Ereignisse der TV-Serie bekämpfen die Arkhunter in ...

Jetzt darf man auch mit der Xbox kostenlos ins Spiel Fünf Monate nach der gestarteten Free-2-Play-Offensive von Defiance dürfen nun endlich Spieler aller verfügbaren Plattformen kostenlos in die virtuelle Welt des Sci-Fi-Shooter-MMORPGs aus ...

Mit neuem Archenfall lehrt euch das MMOG das Gruseln Halloween macht auch vor Defiance nicht Halt. Ab dem 30. Oktober gibt es einen neuen Archenfall sowie zusätzliche Kostümteile und Waffen. Mit dabei sind natürlich riesige Kürbisköpfe für ...

Videos

Die Epidemie (Trailer - Deutsch) Mit diesem Trailer bewirbt Publisher und Entwickler Trion Worlds sein erstes richtiges Crossover-Event in Defiance.

Feindanalyse: Volge In diesem Trailer zum Sci-Fi-Shooter Defiance stellen Euch die Jungs und Mädels von Trion Worlds die Volge als neuen Feindtyp der virtuellen Welt vor. Abenteurer treffen sie in dieser ...

Dekay und Hijuga im Let's Play - Teil 2 Im zweiten Teil unserer Let's-Play-Reihe zu Defiance gehen unsere beiden Archenjäger Dekay und Hijuga weiter ihren Weg durch die mittlerweile zerstörte Bay-Area. Es gilt zwar immer noch ...

World of Defiance In diesem Trailer zeigt Entwickler Trion Worlds das Leben eines Archenjägers in Defiance und gibt weitere Einblicke in das Spiel. Mehr Infos zu Defiance findet ihr hier.