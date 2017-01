Dead Space 3

Visceral Games arbeitet anscheinend nicht nur an der Star Wars-Serie, sondern wohl auch an einem komplett neuen Franchise. Dies geht aus diversen Stellenanzeigen hervor, die der zu ...

Was in virtuellen Welt von Dead Space euch in so manchen Situationen den Allerwertesten gerettet hat, gibt es jetzt auch in der realen Welt. Der Plasma Cutter wurde von einem Youtuber ...