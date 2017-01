Daybreak zerstückelt die DLC-Inhalte im Item-Shop Daybreak Games kündigt Änderungen am Item-Shop von DC Universe Online an. Die bestehenden DLC-Pakete will man zerstückeln, um den Spielern genau die Inhalte zum Kauf anbieten zu können, für ...

Sichert euch noch bis zum 20. Januar euren Namen Wer sich seit dem 20. Juli 2013 nicht mehr in das MMO DC Universe Online eingeloggt hat, könnte ab dem 20. Januar 2015 seinen Namen verlieren - ab diesem Zeitpunkt können andere Spieler die ...

Rockt mit Deathstroke den neuen Legenden-PvE-Modus Sony spendierte am gestrigen Tag seinem hauseigenen Sci-Fi-Titel DC Universe Online ein frisches Update und implementierte damit den neuen Legenden-PvE-Modus. Außerdem könnt ihr Deathstroke ...

"War of the Light Part II" geht in die zweite Runde In War of the Light Part II vereinen sich Green Lantern Hal Jordan und Sinestro, um das wankende Gleichgewicht des 'Emotional Spectrums' zu erhalten. Zu diesem Anlass haut SOE einige ...

Ein Macher und doch nichts zum Machen? Ein Kindheitstraum wird wahr: Einmal Superheld sein, einmal in Strumpfhosen die Gerechtigkeit aus den Bösen herausprügeln oder - genau andersrum - als fieser Superschurke dem Guten eins auf die Mütze geben. Mit viel Keilerei, abgefahrenen Heldendesigns und coolen Extras ...

Das Interface der Zukunft Das Interface im Superhelden-MMO DC Universe Online wird verbessert, soll intuitiver funktionieren und eine bessere Übersicht liefern. Entwicklerstudio Sony Online Entertainment bietet dazu ...

DLC-Pack Halls of Power angekündigt In einem Entwicklerbrief an die Community stellt Senior Creative Director Jens "Spytle" Andersen das nächste DLC-Paket vor. Die Halls of Power-Trilogie soll demnach seit ihrer ...

Die Amazonen im DLC-Fokus In Bälde wird das zehnte DLC bei DC Universe Online erscheinen und einen bedeutenden Fokus auf Wonder Woman und ihre Amazonen mit sich bringen. Unter anderem gibt es auch ein Zusammentreffen ...

Neuer DLC demnächst für alle Spieler verfügbar Der erste Teil der „War of the Light“-Reihe wird ab kommender Woche für jeden Spieler frei zugänglich gemacht, nachdem Abonnenten bereits in den Genuss der neuen Handlung kommen ...

Videos

Home-Turf DLC Launch-Trailer Der offizielle Launch-Trailer zum Release des Home-Turf DLCs für DC Universe Online.

Release-Trailer zu Sons of Trigon Im achten DLC-Inhalt zum Superhelden-MMORPG DC Universe Online stellen sich die Verteidiger des Guten dem Oberfiesling Trigon. Welch feurigen Wege die Spieler auf sich nehmen müssen, um das ...

Home Turf Update Dieser Trailer zum Superhelden-MMORPG DC Universe Online stellt die Features des kommenden Home-Turf-Updates vor und erklärt dabei, welche Möglichkeiten die verschiedenen Einrichtungen in ...

The Last Laugh - Hinter den Kulissen Heute ist es soweit: Sony Online Entertainment packt mit The Last Laugh das neuste DLC-Pack auf die Server des kostenlosen Comic-MMORPGs DC Universe Online. Damit einhergehend kehrt niemand ...