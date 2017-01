Wann dürfen wir mit einer Beta-Phase von DayZ rechnen? In unserer neuen Video-News beantworten wir euch die wichtigsten Fragen rund um den neuen Status-Report des Entwicklerstudios Bohemia ...

Das Entwicklerteam von DayZ ist aus dem Urlaub zurückgekehrt und arbeitet nun fleißig daran, sämtliche Fehler, die sich noch in Version 0.61 befinden, zu behoben und Version 0.62 ...

In einem neuen Status Report zu der Standalone-Version von DayZ teilen die Entwickler von Bohemia Interactive die Fortschritte in Bezug auf Version 0.61 mit, die derzeit lediglich auf ...

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie hart der Kampf um das eigene Überleben sein kann, der sollte sich in eine Runde von DayZ stürzen. Mitten in der Zombieapokalypse müsst ihr euch nicht nur den fiesen Untoten stellen, sondern auch tief in die Seelen eurer ...