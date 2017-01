Darksiders II

Fans der Darksiders-Reihe dürfen sich freuen, denn laut dem ehemaligen Gründer und Creative Director von Vigil Games Joe Madureira, ist das Franchise nicht tot. Er deutet sogar an, dass wir ...

Als Darksiders im Jahr 2010 auf den Markt kam, wurde durch viele Kritiker schnell klar: Wir haben es hier mit einem absoluten Referenztitel in Sachen Action-Adventure zutun. Ganz klar, dass sich Entwickler Vigil Games umgehend an eine Fortsetzung setzte, die ...

Wie THQ nun bekannt gegeben hat, erscheint der Argul's Tomb DLC für Darksiders 2 am 25. September für PC, PlayStation 3 und Xbox 360.

Videos

Der lead combat designer Ben Cureton führt euch im neusten Video zu Darksiders 2 durch den Arena-Modus des Spiels und erklärt, welche Vorteile ihr euch in diesem Erspielen könnt.

Im August stürzen wir uns in Darksiders 2 gemeinsam mit dem apokalyptischen Reiter Tod in den Kampf gegen verlorene Seelen jenseits von Himmel und Hölle. Bevor es allerdings soweit ist, ...

Die Apokalypse zieht über das Land und die letzten Überlebenden ziehen sich in der Hoffnung zu Überleben an sichere Orte zurück. Auch in der Kirche suchen die Menschen nach Trost, doch der ...