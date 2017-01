So viel kostet die PC-Version von Scholar of the First Sin Bessere Grafik, neue Ausrüstung, ein ultimatives Ende und alle DLCs - Dark Souls 2: Scholar of the First Sin ist die komplette Packung, die jeder Fan und Neueinsteiger besitzen sollte. ...

Neues Update 1.10 mit zahlreichen neuen Inhalten im Anmarsch Bandai Namco plant die Veröffentlichung eines neuen Updates für sein Hardcore-Rollenspiel Dark Souls 2. Der Patch soll die Spieler auf die Remastered-Version mit dem Titel "The Scholar ...

Ideen der Fans haben keinen Einfluss auf die Serie, so der Director Bei From Software freut man sich über das Feedback der Spieler zu der Dark Souls-Reihe. Dennoch werden die zahlreichen Ideen keinerlei Einfluss auf die Geschichte oder Charaktere des Spiels ...

Erscheint auf PS4 und Xbox One im Complete Pack, kostenloses Upgrade möglich Dark Souls 2 wird in einer neu aufgelegten Fassung für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht, wie Publisher Bandai Namco bekannt gab. Die mit dem Zusatz "Scholar of the First ...

Massig Tipps zum Überleben - unser Guide Das Leben in Dark Souls 2 ist hart. So hart, dass viele Spieler den Controller schon nach ein paar Stunden gefrustet weglegen. Im Gegensatz zu vielen anderen Titeln, wird einem in der Welt von Dark Souls 2 nichts erklärt. Da steht man schnell mal ahnungslos in der ...

Release des Crown of the Ivory King-DLC nach hinten verschoben Wie Publisher Namco Bandai offiziell mitgeteilt hat wird sich der Release des Dark Souls 2-DLCs Crown of the Ivory King verspäten. Ursprünglich war der 23. September als ...

Darth Maul als Modifikation In Star Wars: Episode 1 - die dunkle Bedrohung galt er als Bösewicht, doch nun kämpft sich der Sith Lord Darth Maul durch Dark Souls II. Eine Modifikation sorgt für den Auftritt des Mörders ...

DLCs noch schwerer als das Hauptspiel? Wie From Software Produzent Atsuo Yoshimura in einem Interview bekannt gibt, sollen die DLCs zu Dark Souls 2 schwerer als das Hauptspiel werden. Geplant sind dabei zwei Wege um sie ...

DLC-Trilogie 'The Lost Crowns' samt Trailer offiziell angekündigt Wer von Dark Souls 2 noch nicht genug hat, der kann sich ab sofort auf die DLC-Trilogie 'The Lost Crowns' freuen. Im Monatsrhythmus sollen die kostenpflichtigen Zusatzinhalte ...

Speedrun: In 20 Minuten durchgespielt Youtuber 'Distortion2' hat das Rollenspiel Dark Souls 2 in rund 20 Minuten beenden können. Um eine solche Zeit zu realisieren hat er verschiedene Bugs und Glitches genutzt.

Trailer kündigt The Lost Crowns-DLC-Trilogie an Publisher Namco Bandai hat innerhalb eines Trailers die DLC-Trilogie 'The Lost Crowns' angekündigt. Die drei DLCs werden im Monatsrhythmus veröffentlicht und können per Season Pass ...

Hollow-Lullaby-Trailer erinnert Spieler an ihre Bestimmung im Spiel Mit den Worten "Es geht nicht um den Tod, sondern darum eurer Bestimmung zu folgen" erinnert der Hollow-Lullaby-Trailer den Spieler ein letztes mal daran um was es in Dark Souls 2 ...

Cursed Trailer NAMCO BANDAI Games Europe S.A.S. hat heute einen neuen Trailer zu DARK SOULS II veröffentlicht. Dieser geht auf den Fluch ein, der im gepeinigten Königreich Drangleic darauf wartet, ...