Reaktiviert alte Accounts kostenlos zum Geburtstag Das Sandbox-MMORPG Dark Age of Camelot feiert im Oktober seinen Geburtstag und will das mit möglichst vielen Spielern zelebrieren. Aus diesem Anlass lassen die Entwickler alle alten Accounts ...

Patch 1.115c bringt Grafik-Update, Anpassungen und Relikte-Reset Mit dem aktuellen Patch 1.115c für Dark Age of Camelot bringt Entwickler Broadsword einen Haufen Neuerungen in das alte MMORPG und sorgt für frische Grafik bei den Festungen, Anpassungen an ...

13 Jahre nach Release endlich Ingame-Mails? Wie die Entwickler von Dark Age of Camelot (DAoC) in einem Interview bekannt gaben, ist man wirklich an einem Ingame-Mail-System für das Online-Rollenspiel dran. Dieses Feature wünschte sich ...

Spieler fragen, Entwickler antworten Durch Zusammenarbeit von Spielern und Entwicklern möchte Broadsword dem Klassiker DAoC zu neuem Glanz verhelfen. Die zweite „Friday Grab Bag“ des neuen Studios bietet konkrete ...

Dark Age of Camelot verlässt Europa Der europäische Publisher GOA wird Dark Age of Camelot in Europa nicht weiterführen! Seit dem 17.02.2010 starten Spieler in unseren Gefilden auf einem US-Server neu. Die Nachricht schlug bei den Spielern ein wie eine Bombe. Die Charaktere bleiben zwar bestehen, aber es ...

Broadsword lockt mit Gratis-Woche Der neue Betreiber von Dark Age of Camelot lockt die ehemaligen Spieler des MMORPGs mit einer Woche Gratis-Spielzeit. Außerdem steht wohl bereits in Patch in den Startlöchern.

Neues Entwicklerstudio übernimmt die Führung Dark Age of Camelot und Ultima Online werden von heute an vom Entwicklerstudio Broadsword Online Games weiterentwickelt und modernisiert.