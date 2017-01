Wie sieht wohl Crysis 3 in einer 8K-Auflösung aus? Ein Reddit-User wollte genau dies herausfinden und hackte sich daraufhin in das Spiel. Das Resultat kann sich durchaus sehen lassen.

Katharina Hautz, frühere Senior Development Managerin beim deutschen Studio Crytek, wechselt zu Rovio nach Stockholm. Dort soll sie als Senior Producerin an einem bislang ...

Der Multiplayer-DLC 'The Lost Island' zu dem Multiplayer-Modus von Crysis 3 ist ab sofort erhältlich. Der offizielle Launch Trailer präsentiert euch die neuen Karten und macht Lust ...

Endlich! Endlich durften wir uns in Cryteks neusten Shooter werfen und per Nanosuit den riesigen Liberty Dome erkunden. Dabei setzt Crysis 3 nicht weniger als neue grafische Maßstäbe und zeigt, wie beeindruckend virtuelle Welten mittlerweile aussehen können. Wie sich ...

Entwickler Crytek hat nun offiziell den Mehrspieler-DLC 'The Lost Island' zu Crysis 3 angekündigt. Dieser bietet unter anderen vier neue Multiplayer-Maps die allesamt auf einer ...

Voraussichtlich erwartet uns schon in Bälde die Veröffentlichung eines DLC zu dem Multiplayer-Modus von Crysis 3. Dieser bringt vermutlich neue Maps sowie zwei neue Spielmodi mit sich.

Mit Crysis 3 startete die CryEngine 3 so richtig durch und zeigte ihre wahre Schönheit. Die neuste Tech-Demo hat dennoch so einiges in petto.