Das erste Update für Ubisofts MMO-Racer The Crew steht an und soll diverse Fehler im Spiel beheben. Außerdem wurde Serverseitig die Stabilität des Spiels verbessert.

Ganz ohne Start-Probleme läuft es offensichtlich auch bei Ubisofts Open-World-Titel The Crew nicht ab. Viele Spieler berichten davon, dass sich Spieldaten nicht laden lassen oder sie sicht ...

Aus dem verpatzten Launch von Assassin's Creed Unity möchte Ubisoft scheinbar gelernt haben, denn die Spieleschmiede verspricht eine reibungslose Veröffentlichung von The Crew. Als Grund ...

Ubisoft geht scheinbar auf Nummer sicher und gibt daher keine Rezensionsfassungen von The Crew vor Release an die Presse raus. Aufgrund hoher Kritik lenkte man nun jedoch ein und schaltet ...

The Crew erscheint am 2. Dezember dieses Jahres für Konsolen und PC. Ubisoft nennt nun die Systemanforderungen. Mit diesen können die Spieler prüfen, ob ihr PC für The Crew genügend ...