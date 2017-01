Entwickler fügt den Nightstalker ein Mit dem neuen „Nightstalker“ implementiert Webzen nun die nächste Klassenerweiterung für sein MMORPG Continent of the Ninth Seal.

Guardian's Tower erhält 20 neue Stockwerke Webzen liefert mit dem neuen Update 20 neue Stockwerke frei Haus für den Guardian's Tower in ihrem MMORPG Continent of the Ninth Seal.

Vierte Erweiterung nimmt sich das Balancing zur Brust Heute beginnt für die Community von Continent of the Ninth Seal (C9) eine lange Update-Reise, denn der heutige Patch zur vierten Erweiterung Rahkdan's Counterattack ist nur der ...

Dritte Erweiterung im Anmarsch Publisher WEBZEN kündigt eine frische Erweiterung für das kostenlose MMORPG Continent of the Ninth Seal (C9) an. Unter anderem wird das maximale Level auf 65 angehoben sowie neue Zonen und ...

Webzen kündigt Raid-Modus an Publisher Webzen kündigte heute den neuen Extreme Dungeon für sein MMORPG Continent of the Ninth Seal an und will damit Spielern nicht nur einen neuen Dungeon, sondern auch einen Raid-Modus ...

C9 ab sofort spielbar über gPotato.eu Das aus Asien stammende Online-Rollenspiel Continent of the Ninth ist ab sofort über das euroäpische Spieleportal von gPotato verfügbar.

Gronkhs Abenteuer im Asia-Universum Schon vor Jahren kamen zahlreiche MMO-Fans beim Anblick der Bilder zu Continent of the Ninth ins Schwärmen, denn schon die Grafik schien einen neuen Standard im Genre zu etablieren. Da es ...

Die Erweiterung Rahkdan's Counterattack Im aktuellsten Trailer zum Online-Rollenspiel Continent of the Ninth (C9) dreht sich alles um den ersten Teil der Erweiterung Rahkdan's Counterattack, die im November neu erschien. ...

