Zukunft scheiterte an NCsoft Monate nach dem Aus von City of Heroes: Freedom werfen neue Berichte und Zitate kein gutes Licht auf Publisher NCsoft, welcher für das Scheitern der Entwickler-Pläne verantwortlich scheint.

Inoffizieller Nachfolger in der Mache? Unter dem Zusammenschluss der Missing Worlds Media scheinen die Fans von City of Heroes den Tod des Titels verhindern zu wollen, indem sie einen inoffiziellen Nachfolger schaffen.

Bestehen noch Chancen? Obwohl NCsofts Helden-MMO City of Heroes seit Ende November nicht mehr betrieben wird, können sich die Fans noch nicht mit der Schließung des Onlinespiels abfinden.

Sieben Jahre später: Was taugt die Freedom-Version? Wer möchte nicht Kräfte wie Superman oder Green Lantern haben? Doch möchte man damit für das Gute eintreten und als rühmlicher Held bekannt werden oder doch als hasserfüllter Schurke das Böse mächtiger machen? Entwickler Paragon Studios und Publisher NCsoft stellen den ...

Videos

ViDoc 3: The Heroes of the Freedom Phalanx Auch in der virtuellen Welt des Superhelden-MMORPGs City of Heroes: Freedom ist es manchmal an der Zeit, rührselige Momente auszuleben. Und so trauern wir schon in Kürze um einen, nein, ...

Nature Affinity Power Set Trailer Seht euch in diesem kurzen Entwicklervideo zu City of Heroes an, was ihr mit dem neuen Nature Affinity Power Set alles so anstellen könnt.

