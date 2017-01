Nach einer kurzen Server-Wartung steht gestandenen Superhelden und -Heldinnen die neue Fire and Ice-Rampage zur Verfügung. Mit von der Partie sind exklusive Ausrüstungsgegenstände und ...

In Zukunft sollen die Arbeiten am Superhelden-MMORPG Champions Online vom neuen Entwicklerstudio Cryptic North in Seattle übernommen werden.