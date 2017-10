Season-Pass-Käufer erhalten Bonus-Map Für alle Käufer des Season-Pass zu Call of Duty: WW2 winkt ein kleines Bonus in Form einer Extra-Map für den Multiplayer-Modus. Dabei handelt es sich um die überarbeitete Version von ...

Activision verspricht bessere Anti-Cheat-Maßnahmen zum Launch Die Multiplayer-Beta von Call of Duty: WW2 stand unter anderem im Schatten von zahlreichen Cheatern und Hackern, die anderen Spielern zum Teil den Spaß nahmen. Nun hat sich Publisher ...

Umfrage - Wie hat euch die PC-Open-Beta gefallen? Am 03. November erscheint der neueste Call of Duty-Ableger namens Call of Duty: WW2, der laut der Verantwortlichen zurück zu den eigenen Wurzeln kehren soll und im Zweiten Weltkrieg ...

Hacker haben die Open Beta infiltriert Die Open Beta von Call of Duty WWII verläuft scheinbar nicht frei von Hackern. Auf Reddit und im Steam-Forum diskutieren die Spieler über rege Cheater-Probleme. In einigen Fällen kam es laut ...

PC-Open-Beta gestartet - Wir haben alle Infos! 29. bis zum 02. Oktober 2017 läuft die Multiplayer-Beta von Call of Duty: WW2 für alle PC-Spieler. Wir haben für euch alle darin verfügbaren Inhalte zusammengefasst und die entsprechenden ...

Preload gestartet, Open-Beta für PC am Wochenende Am vor uns liegenden Wochenende kommen auch PC-Spieler in den Genuss der Multiplayer-Beta zu dem Ego-Shooter Call of Duty: WW2. Alle Interessierten können sich den entsprechenden Client dank ...

Shooter könnte laut Pachter ein riesiger Erfolg werden Im November wird der Ego-Shooter Call of Duty: WW2 erscheinen und im Zweiten Weltkrieg spielen. Branchen-Analyst Michael Pachter geht davon aus, der der Titel ein riesiger Erfolg werden ...

Läuft der Titel auf der Xbox One X in nativem 4K? Wird Call of Duty: WW2 auf der Xbox One X in nativer 4K-Auflösung über den Bildschirm flimmern? Eine offizielle Aussage seitens Activision gibt es bislang zwar nicht, die Zeichen dafür ...

Mehr Details zum Nazi-Zombie-Modus Es ist Mittwoch und somit Zeit für die PlayNation News, die euch wie gewohnt darüber informieren sollen, was in der Gaming-Welt gerade so vor sich geht. Was in dieser Woche wichtig war ...

Gameplay-Trailer gibt Einblick in die Multiplayer-Beta Publisher Activision und Entwickler Sledgehammer Games gewähren mit einem neuen Trailer einen ersten Einblick in die Multiplayer-Beta des First-Person-Shooters Call of Duty: WW2. Diese wird ...

Geleakter Zombie-Trailer in voller Länge Das ist der geleakte Zombie-Trailer aus Call of Duty: WW2. Die vollständige Version soll am Donnerstag gezeigt werden.

Neuer Cinematic-Trailer veröffentlicht Während Sonys E3-Pressekonferenz wurde ein neuer Cinematic-Trailer zu dem kommenden Multiplayer-Shooter Call of Duty: WW2 gezeigt. Der Titel entsteht bei Entwickler Sledgehammer Games und ...