Derzeit kein Nachfolger geplant Laut Infinity Ward plane man derzeit nicht die Entwicklung eines Call of Duty: Mordern Warfare 4. Stattdessen möchte man sich voll und ganz auf Call of Duty: Ghosts konzentrieren.

Spielszene in Propaganda-Video Die nordkoreanische Regierung veröffentlichte einen neuen Propaganda-Film zum Thema Atomkraft und bediente sich in dem kurzen Film an Szenen aus Call of Duty: Modern Warfare 3.

Kostenloses Multiplayer-Wochenende Interesse an Call of Duty: Modern Warfare 3? Dieses Wochenende könnt Ihr den Multiplayer-Part kostenlos ausprobieren!

Collection 4: Final Assault im Video Activision veröffentlichte nun einen neuen Trailer zur insgesamt vierten und letzten Content-Collection: Final Assault erscheint im September für Modern Warfare 3.

Modern Warfare 3 im Test: Was bietet der Multiplayer-Modus? Nachdem wir euch bereits in unserer separaten Review zur Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 3 ausführlich berichtet haben, widmen wir uns nun dem Multiplayer-Modus des Kriegsshooters aus dem Hause Activision. Auf diesem lag Serien-typisch erneut der ...

TV-Werbung macht Kindern Angst Ein Werbespot zu Call of Duty: Modern Warfare 3 sorgte am frühen Nachmittag für Angst in britischen Haushalten.

Content Collection #2 im Video - Face Off, neue Maps Activision, Infinity Ward und Sledgehammer Games werkeln derzeit am nächsten Download-Content und zwar der Content Collection #2 für Call of Duty: Modern Warfare 3. Diese enthält neue ...

Trailer zur 4. Content Collection 'Final Assault' Activision veröffentlichte nun diesen Trailer zur vierten und letzten Content Collection für Call of Duty: Modern Warfare 3. Dieser zeigt die Maps Gulch, Decommission, Off Shore, ...

Collection 1 Launch Trailer Activision veröffentlichte nun den Launch Trailer zum ersten Content-Paket, welches auch für die Nicht-Call of Duty: Elite Kunden veröffentlicht wurde. Das sogenannte "Collection ...

Elite: Rob Riggle März Trailer Im März erscheint bekanntlich der erste Download-Content für Call of Duty: Modern Warfare 3, welcher nicht nur neue Multiplayer-Maps, sondern auch Spec-Ops-Karten beinhaltet. Ganz klar, dass ...