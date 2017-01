Nuketown jetzt kostenlos für alle spielbar Ab sofort ist im Multiplayer-Shooter Call of Duty: Black Ops 3 die Karte Nuketown für alle kostenlos spielbar. Bislang hatten nur Vorbesteller des Titels Zugriff auf die Map - und zwar auf ...

Infinity Ward als Entwickler für nächsten Teil bestätigt Infinity Ward bleibt Entwickler der Call of Duty-Reihe. Dies bestätigte der erfolgreiche Entwickler jetzt via Twitter und hat eine gute Nachricht an die Community.

Automatischer Download von kostenpflichtigen DLCs Alle Spieler müssen die kommenden Zusatzinhalte zu Call of Duty: Black Ops 3 in jedem Fall herunterladen. Wer sich nicht für DLCs interessiert muss demnach trotzdem teils zehn Gigabyte große ...

570 Millionen Dollar Umsatz durch digitale Güter Digitale Verkäufe sind ein gewinnbringendes Geschäft. So haben die beiden Shooter Call of Duty: Advanced Warfare und Call of Duty Black Ops 3 im Jahr 2015 einen Umsatz von insgesamt 570 ...

Ego-Shooter-Reihe verzeichnet 250 Millionen verkaufte Exemplare 2003 erschien der erste Ableger der erfolgreichen Ego-Shooter-Reihe Call of Duty. Mittlerweile ist das Franchise mehr als 250 Millionen verkaufte Einheiten stark, wie Activision nun ...

Gratis-Wochenende auf Steam Nur für kurze Zeit könnt ihr den Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 3 kostenlos spielen. Auf Steam hat Entwickler Treyarch das Gratis-Wochenende eingeläutet, bei dem ihr auch ein wenig ...

Double XP Wochenende für Multiplayer und Zombies gestartet Ab sofort könnt ihr in Call of Duty: Black Ops 3 sowohl im Multiplayer- als auch Zombiemodus doppelte Erfahrungspunkte sammeln. Publisher Activision hat jetzt offiziell ein weiteres Double ...

Das haltet ihr vom neuen CoD! Auch in diesem Jahr ist es mal wieder Zeit für einen neuen Teil der Shooter-Reihe, in diesem Jahr heißt der Ableger Call of Duty: Black Ops 3. Wir hatten euch gebeten, den Titel auf unserer ...

Videos

Gameplay-Trailer zum Zombie-Modus Auf der Paris Games Week wurde ein neuer Trailer zu Call of Duty: Black Ops 3 gezeigt. Er stellt die bekannte Karte „Der Riese“ aus dem Zombie-Modus vor, die in dem kommenden ...

Das ist Nuk3town! So sieht die neue Version von Nuketown in Call of Duty: Black Ops 3 aus.

Geschichte von Black Ops Mit Call of Duty: Black Ops 3 erscheint der dritte Teil der Shooter-Reihe von Treyarch und Activision. In diesem Kurzfilm zeigen die Entwickler des Spiels einmal, wie sich die Reihe im Laufe ...

Reveal-Trailer zeigt Gameplay Mit dem ersten Gameplay-Trailer werfen uns Treyarch und Activision in die Welt von Call of Duty: Black Ops 3. Wieder in der Zukunft, wieder mit einer Art Exoskelett und wieder mit ganz viel ...

Teaser-Trailer vom neuen Call of Duty Das neue Call of Duty wird sehr wahrscheinlich Black Ops 3 heißen. Dies lässt sich aus dem neuen Teaser-Trailer schließen, der heute von Treyarch und Activision gezeigt wurde. Nicht nur der ...

