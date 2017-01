Publisher Activision und Entwickler Sledgehammer haben zusammen den Trailer zum zweiten DLC-Paket zu Call of Duty: Advanced Warfare veröffentlicht. Zu sehen gibt es in dem Video alle vier ...

Activision hat endlich den Releasetermin für die Havoc-Erweiterung von Call of Duty: Advanced Warfare für PC, PS3 und PS4 bekannt gegeben. Der Zusatzinhalt soll demnach Ende Februar auf den ...

Über Twitter gab Entwickler Sledgehammer Games den Veröffentlichungstermin für das Call of Duty: Advanced Warfare - DLC mit namen Havoc bekannt. Nähere Informationen zu Inhalten und Preis ...

Die Verkaufszahlen der Call of Duty-Reihe sind laut Analysten weiterhin rückläufig. Selbst der große Erfolg des aktuellen Nachfolgers Call of Duty: Advanced Warfare kann daran offensichtlich ...

Willkommen liebe Leute zu einem weiteren Jahr in der Historie von Call of Duty. 11 Jahre nach dem Erstling wird Activision nicht müde uns jedes Jahr einen weiteren Aufguss des Milliarden-Franchise zu servieren. Nach dem eher mäßigen Call of Duty: Ghosts von 2013, geht ...