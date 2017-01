Ab sofort weibliche Soldaten verfügbar Damit steigt die Frauenquote rapide an: Dank den neuen Mikrotransaktionen in Call of Duty: Modern Warfare Remastered gibt es ab sofort weibliche Soldaten zum selber spielen.

Bots in privaten Matches bestätigt Wer alleine ein wenig gegen KI-Gegner spielen will, der wird in Call of Duty: Modern Warfare Remastered auf seine Kosten kommen. Wie jetzt bekannt wurde, erhalten Private Matches die ...

Kann ohne CD von Infinite Warfare nicht gespielt werden Ein bitterer Nachgeschmack für alle Spieler, die sich lediglich Call of Duty: Modern Warfare Remastered kaufen wollten. Um den Titel spielen zu können, benötigt man wohl die Disc von ...

Remaster-Version wohl doch seperat käuflich Wird jetzt doch alles anders? Entwickler David Pellas spricht indirekt von einer seperaten Möglichkeit, die Remasters-Version von Call of Duty: Modern Warfare zu kaufen.

Remastered nur geschnitten in Deutschland Die remasterte Variante von Call of Duty: Modern Warfare wird in Deutschland nur in einer geschnitten Version erscheinen und somit deckungsgleich zur Originalversion sein. Diese steht bis ...

Neues Gameplay-Video zur Remastered-Version erschienen Derzeit entsteht bei Entwickler Raven Software eine Remastered-Version von Call of Duty: Modern Warfare. Nun ist zu dem Ego-Shooter ein Gameplay-Video erschienen, das die beliebte Mission ...

Spielerisch alles beim Alten bei der Remastered-Version Käufer der beiden Sondereditionen zu Call of Duty: Infinite Warfare erhalten eine Remastered-Version von Call of Duty 4. Modern Warfare kostenlos dazu. Laut der Entwickler soll lediglich die ...

Wer das Remake haben will, muss Infinite Warfare kaufen Wer das Remake von Modern Warfare haben möchte, der wird satte 80 Dollar dafür zahlen müssen. Der Titel ist nämlich nur im Bundle mit Call of Duty: Infinite Warfare erhältlich.

Videos

Neues Gameplay-Material veröffentlicht Der Publisher Activision veröffentlichte neues Videomaterial zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Die Szenen zeigen die deutlich überarbeitete Grafik seit dem Release des Originals im ...

Remaster im offiziellen Launch-Trailer Die Entwickler bei Activision haben einen neuen Trailer zum Launch von Modern Warfare Remastered veröffentlicht. Hier sehen wir in beeindruckender Weise, wie sie die Kampagne aufgemöbelt ...

Grafikvergleich: Original versus Remastered! Wie sehr hat sich Call of Duty: Modern Warfare durch die Remastered-Fassung verändert? In unserem Grafikvergleich zeigen wir euch die Unterschiede zwischen Original und Remake, die ...

