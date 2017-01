Die Welt der Klötzchen und Quadrate wird in Brick-Force auch heute wieder etwas schriller und bunter. Infernum hat mit Season 3: Bricksaga ein Groß-Update auf den Server gepackt, welches das ...

In einer Pressmitteilung gibt Publisher Infernum Productions bekannt, dass die nächste Erweiterung Bricksaga für den Klötzchen-Shooter Brick-Force am 22. Oktober 2013 erscheinen wird und ...

Die Erweiterung Bricksaga soll bereits in Bälde auf den europäischen Servern von Brick-Force an den Start gehen, wie Infernum auf der Webseite zum Spiel in Aussicht stellt.