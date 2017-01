Entwickler Gearbox Software hat für seinen Shooter Borderlands 2 einen neuen Patch veröffentlicht, der unter anderem einige Verbesserungen an der Stabilität vornimmt und neue ...

Wie die britische Internetseite GamePointsNow berichtet, werkelt derzeit Entwickler 2K Australia an Borderlands 3 - also nicht Gearbox, welcher die Arbeiten an den ersten beiden Teilen ...