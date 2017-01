Die BioShock Collection feiert ihren Release-Termin am Freitag für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wer auf Steam bereits den ersten und zweiten Ableger der BioShock-Reihe besitzt, erhält das ...

Übersetzt man Irrational Games ins Deutsche, werden daraus die unvernünftigen Spiele. Ken Levine, wahrscheinlich mehr an Literatur, Kultur und Geschichte interessiert, als an der Vernunft, leitete jahrelang das Entwicklerstudio hinter BioShock und BioShock: Infinite. Er ...

Strauss Zelnick sagt, dass das BioShock-Franchise noch immer sehr wichtig sei. Er muss es wissen, denn Strauss Zelnick ist der Chef von Take Two, dem Publisher von BioShock und dem ...

Stellt euch einmal 35.000 Legosteine vor! Mit einer solchen Menge an Steinen lässt sich verdammt viel anstellen. Im Auftrag von Publisher 2K Games hat "Imagine Rigney" nun in ...

Mit der kommenden BioShock-Collection geht es für euch zurück nach Rapture und Columbia. BioShock, BioShock 2 und BioShock Infinite in einem großen Paket - so schön, so gut und so ...