Wie wird es eigentlich mit der Shooter-Reihe Bioshock nach der Auflösung von Entwickler Irrational Games in Zukunft weitergehen? Take-Two-Chef Strauss Zelnick hat zu diesem Thema jetzt klare ...

Columbia, die Stadt aus BioShock Infinite, schwebt über den Wolken. In China tauchten nun eine Reihe von Videos auf, die ebenfalls eine solche Stadt zeigen. Was wie ein Fake klingt, wurde ...

Der Release von BioShock Infinite ist zwar schon eine Weile her, die Fans rund um die BioShock-Reihe von 2K Games und Irrational Games sind jedoch immer noch genauso aktiv wie vorher. Ein ...

Die Tage Raptures sind gezählt. Auch die letzten Little Sisters haben wir gegen Ende von Bioshock 2 aus den Fängen von Sophia Lamb und auch Andrew Ryan befreit. Jetzt ist es an der Zeit, die Unterwasserstadt zu verlassen, neue Gefilde zu erschließen. Wir schmeißen die ...

Spieler, die die beiden DLCs "Seebesttatung" von Bioshock Infinite gerne mit deutscher Sprachausgabe erleben möchten, bekommen nun einen Sprach-Patch an die Hand.

Der Spielzeughersteller NECA hat die Booker DeWitt-Actionfigur bereits Anfang diesen Jahres angekündigt, nun zeigte man aber ein Foto mit dem BioShock-Infinite-Helden in der ...

In einem neuen Behind-the-Scenes-Video zu Kapitel Zwei der Bioshock Infinite-Erweiterung Burial at Sea sprechen die Verantwortlichen wie Ken Levine über das Werk.

Die erste Episode von Burial at Sea, dem Bioshock-Infinite-DLC, ist nun offiziell erschienen. Pünktlich zum Launch hat Entwickler Irrational Games nun einen beeindruckenden Launch-Trailer ...

Im Bioshock Infinite-DLC Burial At Sea wird der Spieler zurück in die Unterwasserstadt Rapture geschickt.

Neben Burial At Sea hat Irrational Games auch den Bioshock Infinite-DLC 'CLash of The Cloads' angekündigt.