So groß ist die Collection mit Heavy Rain und Beyond Two Souls Am 02. März 2016 erscheint die Heavy Rain & Beyond Two Souls Collection exklusiv für die PlayStation 4. Wer sowieso schon Probleme mit dem Speicherplatz auf seiner Konsole hat, der ...

Touch-App ab sofort auch für die PS4 verfügbar Ab sofort steht die Begleit-App zu Quantic Dreams interaktivem Drama Beyond Two Souls auch für die PlayStation 4 zum Download zur Verfügung. Mit dieser App lässt sich der Titel über eine ...

Es gibt keine Pläne für einen Nachfolger Zu dem interaktiven Drama Beyond Two Souls des französischen Entwicklers Quantic Dream wird es wohl keinen Nachfolger geben. Dies entgegnete David Cage noch einmal innerhalb einer ...

PS4-Version erscheint am 26. November Bereits nächste Woche könnt ihr die PS4-Umsetzung von Beyond: Two Souls herunterladen. Heavy Rain folgt dann im Frühjahr 2016 ebenfalls als Download für die Next-Gen-Konsole.

Eine emotionale Reise Emotional und dramatisch – in dem interaktiven Drama Beyond: Two Souls begleiten wir die weibliche Protagonistin Jodie Holmes 15 Jahre durch ihr ereignisreiches Leben. Dabei erzählen uns die Macher von Heavy Rain eine spannende und wendungsreiche Geschichte. Wir ...

PS4-Remake von Quantic Dream bestätigt Quantic Dream und Sony kündigten Beyond: Two Souls nun auch für die PlayStation 4 an. Im Rahmen der E3-Pressekonferenz konnte man zwar kein Wort zu Beyond: Two Souls hören, dafür kam die ...

Wichtige Ankündigung für Januar 2015 seitens Quantic Dream Der französische Entwickler Quantic Dream hat auf seiner Facebook-Seite bekanntgegeben, dass es eine wichtige Ankündigung im Januar 2015 geben wird. Wobei es sich dabei genau handelt, kann ...

Hinweise auf PlayStation 4-Umsetzung verdichten sich Erneut brodelt die Gerüchteküche rund um eine PlayStation 4-Umsetzung des interaktiven Dramas Beyond: Two Souls aus dem Hause Quantic Dream. Im Netz ist nun eine Trophäenliste der ...

Schweizer Händler listen PlayStation 4-Version Obwohl bisher weder Entwickler Quantic Dream noch Publisher Sony eine PlayStation 4-Version des interaktiven Adventures Beyond: Two Souls angekündigt haben, wird die Next-Gen-Fassung derzeit ...

TV-Spot zum interaktiven Drama Zu dem interaktiven Drama Beyond: Two Souls wurde nun der offizielle europäische TV-Spot veröffentlicht, den ihr auch im Fernsehen finden könnt. In dem rund einminütigen Trailer lernt ihr ...

So spielt man via Beyond Touch auf iOS und Android BEYOND: Two Souls auf iOS und Android: Sony stellt mit Beyond Touch eine Möglichkeit vor, wie man das Spiel auf dem Smartphone spielen kann. Der Service soll sich an Casual-Spieler richten, ...

Let's Play mit Mafuyu Neben Sarazar, spielt auch unser YouTuber Mafuyu das PlayStation 3-Epos BEYOND: Two Souls. Bestaunt aus zwei Sichtweisen das exklusive Spiel, welches von Heavy Rain-Entwickler Quantic Dream ...

Let's Play mit Sarazar Unser Superhomie Sarazar schnappt sich nach Heavy Rain auch den exklusiven PlayStation 3-Blockbuster BEYOND: Two Souls. Begleitet den YouTuber auf seine Reise mit Jodie Holmes, gespielt ...