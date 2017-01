Mit Betrayal erscheint der letzte Download-Inhalt für Battlefield Hardline. Oder ist da doch noch etwas in Planung? Die Entwickler regen die Spekulationen der Community an.

Offensichtlich nahm der Entwickler Visceral Games kürzlich eine Änderung am Personal vor. Hierbei soll es sich lediglich um eine kleinere Anzahl an Mitarbeitern handeln, jedoch werden ...

Nun gibt es neue Informationen zu kommenden DLCs für Battlefield: Hardline. So wird die Erste von vier anstehenden Erweiterungen Criminal Activity heißen und viele neue Waffen, Autos und ...

Das Battlefest geht in die nächste Runde und widmet sich dieses Mal dem neuesten Ableger Battlefield Hardline. Dieses Wochenende könnt ihr also doppelt XP abstauben und bekommt heute ein ...

Erinnert ihr euch noch an die wohl bekannteste und gleichzeitig auch bescheuertste Sequenz aus Call of Duty: Advanced Warfare? Die "Press F to pay respects"-Szene hat es nun auch ...