Nur für kurze Zeit sind alle großen Addons zu Battlefield 4 kostenlos erhältlich. Die Gratis-Aktion ist sowohl auf PlayStation 4 und Xbox One als auch PC verfügbar.

Electronic Arts verschenkt sämtliche Erweiterungen zu Battlefield 4 und Battlefield Hardline. Die von DICE und Visceral Games entwickelten Spiele können so im vollen Umfang und ohne weitere ...

Battlefield 4 ist offiziell fertig. Es wird keine Updates mehr für die Beta-Server des Shooters geben. Das kündigten DICE und Electronic Arts nun offiziell an. Dass das Community Test ...

DICE veröffentlicht am 30. Oktober Battlefield 4. Rund zwei Wochen später blicken wir auf ein zerstörtes Trümmerfeld in puncto Multiplayer. Virtuelle Datein, die uns Ärger bereiten und den Mehrspieler-Modus nicht spielbar macht. Wir gehen der Sache auf den Grund und ...

Battlefield 4 für die PlayStation 4 und Xbox One bekommt neue Server-Einstellungen und Verbesserungen im Netcode. Das heißt, die Konsolen-Versionen des Shooters werden von DICE und ...

YouTuber JackFrags und zahlreiche Freunde haben ein absurd kompliziertes Easter Egg in Battlefield 4 gelöst. Zum Dank dafür gibt es für jeden ein "DICE LA"-Outfit.

DICE veröffentlicht einen neuen Patch zu Battlefield 4 für PS4, Xbox One und PC. Neben dem optionalen Legacy Operations, die die neue Map Dragon Valley enthält, folgt auch das Holiday Update ...

Videos

Jetzt ist es passiert: Nach wochenlanger Suche haben fleißige Spieler den mächtigen Megalodon in Battlefield 4 gefunden! In einem Video zeigen sie, wie sie das Ungetüm entdeckt haben.

Der offensichtlich sehr passionierte Helikopterpilot Agera621 hat auf der Karte Siege of Shanghai in Battlefield 4 sein Können unter Beweis gestellt. Beinahe im Alleingang besiegte dieser ...

Jetzt ist es passiert: Nach wochenlanger Suche haben fleißige Spieler den mächtigen Megalodon in Battlefield 4 gefunden! In einem Video zeigen sie, wie sie das Ungetüm entdeckt haben.

Das Erweiterungspack "Second Assault" für Battlefield 4 wurde nun von Electronic Arts und DICE in einem neuen Trailer vorgestellt. Der DLC wird am 22. November 2013 vorerst ...