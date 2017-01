Die Gerüchteküche brodelt hinsichtlich des Sequels zu Batman: Arkham City weiter fröhlich vor sich hin. Nun geht unter anderem das Gerücht um, dass Hush in dem nächsten Arkham-Spiel ...

Bereits vor geraumer Zeit wurde angekündigt, dass Microsoft bei Games for Windows Live den Stecker ziehen wird. Das bedeutet, dass ein Großteil der bisherigen Spiele mit GFWL-Funktionen zu ...

Erscheint das Sequel zu Batman: Arkham City sowohl für die aktuelle als auch für die nächste Generation? Dies soll angeblich der Fall sein, Batman könnte also auch auf die PS4 und die ...

Vor gut einem Monat verkündete Warner Bros. Interactive Entertainment die Entwicklung eines neuen Ablegers der Arkham-Reihe. In ein paar Wochen wird der Titel dann enthüllt werden.

Hier ist es also, das ambitionierte Sequel zu einem der besten Lizenzspiele der vergangenen Jahre. Entwickler Rocksteady Studios konnte im Laufe des Jahres einiges an Vorschusslorbeeren einstreichen und die ersten Reviews zu Batman: Arkham City geizten nicht mit ...

Kommt Batman zurück auf die heimischen Konsolen und PC? Warner Bros. soll ein brandneues Abenteuer mit dem schwarzen Ritter in Petto haben, welches jedoch nicht von den Rocksteady Studios ...

Für PC, PlayStation 3 und XBOX 360 ist die Game of the Year-Edition von Batman: Arkham City bereits erhältlich, eine Mac-Version folgt ebenfalls.

Videos

Batman und Robin bekommen es in Harley Quinn's Revenge mit der Geliebten des verblichenen Jokers zu tun, die nun auf Rache sinnt.

In einem fünfminütigen Blick hinter die Kulissen von Batman: Arkham City bekommen wir die Synchronsprecher vorgestellt, darunter auch Kevin Conroy und Mark Hamill.

Wie kommen die Soundeffekte in Batman: Arkham City zustande? Dieses Video liefert Aufschluss.

Rocksteady Studios kündigte heute eine Game of the Year Edition zu Batman Arkham City an. Diese zusammenfassende Edition zum Lizenztitel aus dem Hause Warner Bros. Interactive wird neben dem ...