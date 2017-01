Das Entwicklerstudio Eutechnyx wird in naher Zukunft eine Closed Beta zur Version 2.0 von Auto Club Revolution starten. Damit will das Team Feedback und Kritik der Community erhalten und ...

Aktuell können sich Fahrer in Auto Club Revolution (ACR) an einer neuen Strecke probieren, die sich an dem in New York heimischen Watkins Glen International Track orientiert. Fährt die ...