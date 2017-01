Nexon Europes Fantasy-MMORPG Atlantica Online wird mal wieder mit frischen Inhalten versorgt. Das Update trägt den Namen "Empires of Gold" und bringt neue Dungeons, Klassen und ...

NEXON Europe veröffentlichte heute den neuen Content-Patch The Rise of Atlantis für Atlantica Online und führte damit neue Quests, Gebiete, Söldner, einen spielbaren Charakter und einen ...

Publisher Nexon Europe kündigt an, anlässlich zum zweiten Geburtstag von Atlantica Online, einen Kreativwettbewerb zu starten, bei dem alle Spieler Entwürfe für einen neuen Söldner ...

Mit dem Add-on Troja geht das Spielerlebnis des kostenlosen Online-Rollenspiels Atlantica Online in eine neue Runde. Seit Mai 2011 werden die Geschichten rund um die griechische Mythologie nämlich schon zum Schauplatz der Ingame-Abenteuer. Mit welchen spannenden ...

In Köln haben wir das Atlantica Online Team getroffen, die uns die kommende Erweiterung Troja näher vorgestellt haben. Anhand einer neuen Instanz erklärt uns Community Manager André Ruff was ...

In diesem Trailer stellt Publisher NEXON Europe das neue Content-Update The Rise of Atlantis für Atlantica Online vor. Alle Infos dazu findest du hier.