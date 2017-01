Deutsche Version wird eingestellt, Server zusammengezogen Wie Dennis Czybulka, Senior Producer von Age of Wulin, in seinem Posting zum ersten Jubiläum bekannt gibt, werden zukünftige Updates für das Martial-Arts-MMORPG nicht mehr auf Deutsch ...

So sieht die überarbeitete Grafik aus Entwickler Snail Games hat erste Bilder der überarbeiteten Version von Age of Wulin veröffentlicht und zeigt darin die neue Grafik des Online-Rollenspiels. Wann das Update nach Europa kommt, ...

Pläne über neue Grafik-Engine In einem Interview mit dem CEO von Snail Games sind mehr Details über die Planung eines neuen Grafik-Updates durchgesickert. Laut Gerüchten soll der derzeitige Favorit die Unreal-Engine 3 ...

Erste Erweiterung „Immortal Legends“ ist da WEBZEN gibt heute den Startschuss für „Immortal Legends“, die erste kostenlose Erweiterung für das Online-Rollenspiel Age of Wulin. Hauptfeatures sind neue PvP-Inhalte, Mongolen ...

Schulen und Gilden näher vorgestellt Bereits im vergangenen Jahr berichteten wir über die europäische Version von Age of Wulin, die hierzulande von Gala Networks auf ihrem gPotato-Portal veröffentlicht wird. Nun sind wir erneut mit Claas Wolta von Gala Networks zusammengekommen und haben uns den aktuellen ...

Trailer zu den neuen Weltbossen Schon in Kürze findet die erste Age-of-Wulin-Erweiterung für die europäische Version des Fantasy-MMORPGs ihren Weg auf die Liveserver. WEBZEN, gPotato und Snail Game präsentieren die damit ...

Trailer und Infos zur neuen Erweiterung "Immortal Legends" In wenigen Tagen erscheint die erste Erweiterung des Free-2-Play-MMORPGs Age of Wulin von Snail Game, gPotato und WEBZEN für die europäischen Server. Mit "Immortal Legends" bietet ...

Neues Video zur Peach Blossom Island-Sekte Ein Video stellt die nächste Sekte zur kommenden Expansion Tempest of Strife vor: Peach Blossom Island. Die musikalisch begabten Kämpfer sollen vor allem im Gruppenkampf hervorstehen.

Video zum Palace of Shifting Flowers veröffentlicht Ein neues Video zeigt die nächste Sekte des kommenden Addons Tempest of Strife im Detail. Der Palace of Shifting Flowers wird ausschließlich aus kampferprobten und disziplinierten Frauen ...

Videos

Palace of Shifting Flowers im Detail Das Video zeigt die Sekte Palace of Shifting Flowers, welche mit dem Addon Tempest of Strife in Age of Wulin Einzug erhalten soll.

Video zur Peach Blossom Island-Sekte Das Video stellt die neue Age of Wulin-Sekte Peach Blossom Island vor.

So spielt sich Age of Wulin Endlich hat es das kostenlose Martial-Arts-MMORPG Age of Wulin geschafft, auch in unseren Gefilden in die offene Testphase überzugehen. Damit ist das Online-Rollenspiel nun von jedem ...

Trailer zur Closed Beta Die Ankündigung, die Closed Beta von Age of Wulin am 17. Juni 2013 starten zu lassen, begleitet Webzen mit diesem Trailer, der einige Kritiken aus der Presse zusammenfasst und die Schulen ...