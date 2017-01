Nachdem Microsoft und Gas Powered Games ihr Strategiespiel Age of Empires Online bereits seit dem Beginn des vergangenen Jahres nicht mehr weiterentwickelten, schaltete der Soft- und ...

In Köln erklärte Kevin Perry, ausführender Produzent der Microsoft Studios, wieso der Versuch, mit Age of Empires Online (AoEO) den Free-2-Play-Markt für sich zu gewinnen, ins Scheitern ...

Microsoft und Gas Powered Games werden in Zukunft keine weiteren Inhalte mehr für Age of Empires Online entwickeln. Die Server sollen dennoch nicht vom Netz gehen.

Mit Age of Empires Online veröffentlicht Microsoft in Zusammenarbeit mit Entwicklerstudio Gas Powered Games noch in diesem Jahr ein neues Spiel im Echtzeitstrategie-Franchise, welches ausschließlich auf den Online-Spielspaß ausgelegt ist. Unsere Redaktion hatte nun die ...