Der Minecraft-Shooter Ace of Spades ist dieses Wochenende kostenlos via Steam spielbar. Außerdem locken die Entwickler mit einer Rabatt-Aktion.

Zum ersten März ergänzte Jagex seinen Klötzchen-Shooter Ace of Spades durch ein neues Update, das unter anderen die VIP Kill Cam erweitert.

Jagex veröffentlichte heute einen frischen DLC für Ace of Spades, der Thematisch an das Valentinstagsmassaker im Chicago der späten 1920er Jahre angelehnt ist.

Der Klötzchenhype ebbt einfach nicht ab, schlimmer noch, er breitet sich langsam sogar auf andere Bereiche der Gamingwelt aus. Nachdem der quadratische Spaß in kreativen Spielen wie Minecraft bereits die Welt eroberte, hofft Indie-Entwickler Jagex mit Ace of Spades das ...

Der Entwickler Jagex hat mit dem heute veröffentlichten Update zu Ace of Spades einige Balancing- und Grafikprobleme behoben.

Spieler des kreativen Klötzchen-Shooters Ace of Spades kommen seit gestern in den Genuss eines kostenlosen Download Contents.

Jagex hat seinem Klötzchen-MMOFPS Ace of Spades am vergangenen Freitag ein neues Update beschert, das vor allem Änderungen am Balancing vornimmt.