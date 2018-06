Release-Vorschau - Die wichtigsten Games im Juli 2018, das wird gezockt!

Der Sommer ist da und neben zahlreichen Aktivitäten außer Haus möchten alle Zocker mit ordentlich Nachschub Games-Form versorgt werden. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Spiele für den Juli 2018 zusammengetragen. Diese Spiele solltet ihr auf keinen Fall in diesem Sommer verpassen!

Red Faction: Guerilla Remastered - 03. Juli 2018 (PC, PS4, XOne)

THQ Nordic veröffentlicht den Klassik-Shooter Red Faction: Guerilla aus dem Jahre 2009 in einer Neuauflage für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Die Spieler dürfen sich über grafische Details freuen, die vollständig überarbeitet wurden. Zudem sind neue Features wie 4K-Support geplant, um die zerstörbaren Kulissen jetzt auch in der höchstmöglichen Auflösung zu präsentieren.

Red Faction: Guerilla in der „Re-Mars-Tered Edition“ ähnelt dem Original im Grunde in allen Belangen. Davon ausgenommen ist im Grunde also nur die Grafik. Der Titel kommt mit besseren Texturen, Schatten und einer optimierten Belichtung daher. So dürfen die Spieler abermals in das Sequel zu Red Faction springen und eine große, offene Marswelt betreten. Wie gewohnt können nahezu alle Objekte und die Umgebung zerstört werden, um sich einen eigenen Weg durch die Spielwelt zu bahnen. Das hat die Red Faction-Reihe schon immer ausgezeichnet.

Ab dem 3. Juli 2018 heißt es dann, dem altbekannten Kampf für die Freiheit gegen die Earth Defense Force beizutreten!

Release: 03. Juli 2018

Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One

