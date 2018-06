E3 2018 - Die zehn wichtigsten Spiele der E3

So viele Spiele und so wenig Zeit: Die E3 mag zu Ende sein, doch nun beginnt die Nachlese. Welche Neuankündigungen überzeugten besonders? Welche Spiele solltet ihr unbedingt im Auge behalten?

Die Spielemesse E3 ist Geschichte und PlayNation zieht ein erstes Fazit. Die Veranstaltung spuckte tonnenweise Informationen über kommende Neuerscheinungen, Weltpremieren und bereits bekannte Spiele aus. Die ganz großen Überraschungen blieben zwar in diesem Jahr - nicht zuletzt aufgrund unzähliger Leaks - aus, trotzdem kann sich das Aufgebot mehr als sehen lassen.

Honorable Mentions

Das größte Problem an einer Rangliste: Die Plätze sind streng limitiert. Und genau deshalb können wir an dieser Stelle gar nicht alle Titel nennen, die uns so fasziniert haben. Control, das neue Abenteuer von Remedy, begeisterte und und war eine faustdicke Überraschung. Und Microsoft zeigte mit Forza Horizon 4, Dying Light 2, Gears of War 5 sowie Gears Pop und dem Strategiespiel Gears Tactic eine ganze Reihe interessanter Titel. Auch The Division 2, Anthem, Super Smash Bros. Ultimate und das neu angekündigte Star Wars: Fallen Order wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen!

Cyberpunk 2077

Den vielleicht bleibendsten Eindruck hinterließ Cyberpunk 2077, das neue Rollenspiel von CD Project RED, den Macher von The Witcher. Nicht nur grafisch und atmosphärisch, auch spielerisch scheint der aus der Ego-Perspektive angelegte Titel neue Maßstäbe zu setzen. Der Mix aus Kämpfen, Entscheidungsfreiheiten und dem einzigartigen Setting machen in diesem Fall den Reiz aus und verwandeln Cyberpunk 2077 in eines der am meisten erwarteten Spiele der kommenden Jahre.