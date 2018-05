Release-Vorschau - Das sind die wichtigsten Games im Juni 2018

Auch im Sommer wird ordentlich gezockt! Neben der E3 2018, bei der wir auf diverse Neuankündigungen hoffen, erscheinen im Juni 2018 viele weitere neue Spiele, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Nachfolgend haben wir für euch in unserer Übersicht die wichtigsten Games für den kommenden Monat vorbereitet.

Vampyr - 03. April 2018 (PC, PS4, XOne)

Im neuen Titel der Life is Strange-Macher schlüpfen wir in die Haut eines Vampirs. Dontnod Entertainment schickt die Spieler auf eine narrative Reise - nach London ins Jahr 1918. Als wiedergeborener Arzt Dr. Jonathan Reid müsst ihr neben dem Vampirismus auch die Spanische Grippe heilen. Und das wird kein leichtes Unterfangen.

Ähnlich wie in LiS wird es die Entscheidungsgewalt in Vampyr als wichtiges Feature geben. Ihr entscheidet demnach, wem ihr das Blut aussaugt oder wer am Leben bleiben darf. Und jede Entscheidung soll weitreichende Folgen auf den Story-Verlauf haben. Doch Vampyr ist allem voran auch ein RPG, das mit vampirischen Kräften daherkommt, die euch beispielsweise den Willen der Menschen kontrollieren lassen. Aber Vorsicht! Andere Vampire können sich euch in den Weg stellen, denen ihr ebenfalls das Blut aussaugen könnt, um euren Blutvorrat aufzufüllen und noch stärker zu werden.

Nachfolgend haben wir den offiziellen Story-Trailer eingebunden, der euch einen groben Einstieg in die Rahmenhandlung verspricht.

Release: 05. Juni 2018

Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One

