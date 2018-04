Release-Vorschau - Das sind die wichtigsten Games im Mai 2018

Im Mai gibt es viele Spiele, die ihr auf der Rechnung haben solltet. In unserer heutigen Release-Vorschau gibt es die Top Games aus dem kommenden Mai 2018 für euch in der Übersicht. Einige Kracher sind dabei wie zum Beispiel Detroit: Become Human und State of Decay 2. Andere Titel wie Agony wurden verschoben und erscheinen nun final in diesem Monat.

Total War Saga: Thrones of Britannia - 03. April 2018 (PC)

Erstmals wagt sich das Entwicklerstudio Creative Assembly an ein Spiel der Total War Saga. Es verschlägt uns hier in das frühe Mittelalter, in dem in Großbritannien um die Vorherrschaft gekämpft wird. Für jeden Wikinger-Fan dürfte es an dieser Stelle interessant werden, denn der Angriff der Wikinger auf Britannien zu dieser Zeit wird hier thematisiert.

Unter dem Banner von Wessex sollen die Länder zurückerobert werden, die einst von den großen Armeen der Wikinger übernommen wurden. So treffen Angelsachsen, Gälen und Wikinger aufeinander. Das Strategiespiel umfasst gigantische Echtzeitschlachten innerhalb einer rundenbasierten Kampagne. Das Spiel erscheint via SEGA für den PC.

Release: 03. Mai 2018

Plattformen: PC

